La Spitalul Judeţean, cardiacii ascund mâncarea cu sare sub saltele

Pacienți indisciplinați

La Spitalul Județean, cardiacii ascund mâncarea cu sare sub saltele

Secția de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență este plină până la refuz de pacienți. Aici sunt tratați nu numai constănțenii, dar și bolnavi din Tulcea și celelalte județe limitrofe.„La ora actuală, suntem singura secție din zona Dobrogei, cu o capacitate de doar 80 de paturi, și trebuie să facem față urgențelor majore cardio-vasculare, dar și pacienților cronici care se prezintă la noi și nu există secție de cronici pe nicăieri care să-i poată prelua. Considerăm că secția este total insuficientă față de nevoile zonei, având în vedere că patologia cardio-vasculară este numărul 1 în lume la acest moment ca morbiditate și mortalitate. Ca urmare, ne-ar mai trebui cel puțin încă o secție în cadrul spitalului și chiar încă un spital”, ne-a declarat șeful secției, dr. Irinel Parepa.Specialistul a precizat că pe secție predomină sindroamele coronariene acute, tulburările de ritm amenințătoare de viață etc.O altă problemă cu care medicii se confruntă este indiferența pacienților atunci când vine vorba despre medicație.„De multe ori, bolnavii nu-și iau medicația. Desigur, noi nu putem să nu-i îngrijim deși au băut ceva anume sau și-au băgat cocaină în venă. Noi avem obligația de a-i trata pe toți, indiferent de situație. Trebuie să-i internăm indiferent ce au făcut. În plus, mulți nu respectă regulile de ordin interior și chiar și aici aduc tone de mâncare cu sare, pe care le ascund sub saltea”, a mai spus dr. Parepa.