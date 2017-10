La Spitalul CF Constanţa nu au fost raportate infecţii intraspitaliceşti

La Spitalul CF Constanța nu au fost raportate infecții intraspitalicești

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, anunța, la sfârșitul săptămânii trecute, demararea unor controale în toate spitalele CF din țară, după ce două femei au intrat în șoc septic, în urma supunerii la intervenții chirurgicale în Spitalul CF 2 București. Analizele efectuate au confirmat că femeile au fost contaminate cu infecții nozocomiale (intraspitalicești), ceea ce demonstrează condițiile precare din unitatea spitalicească. Conducerea Spitalului Universitar CF Constanța a arătat că a aflat despre control din presă, până ieri ministerul nu a trimis nicio înștiințare. Printre aspectele vizate de controlul ministerului se numără și modul de realizare a curățeniei și dezinfecției în spital, unde dacă există deficiențe, există și infecții intraspitalicești. Dr. Dorin Oprea, managerul Spitalului CF Constanța, ne-a declarat că în unitatea pe care o conduce nu au fost raportate, în ultimul timp, infecții nozocomiale. „Noi avem o comisie privind infecțiile intraspitalicești reunită la nivelul spitalului, iar până de curând nu am avut epidemiolog. Această comisie nu a raportat infecții nozocomiale. Dar știți cum este, toate sunt bune până se întâmplă ceva”, a afirmat medicul, subliniind că este vorba totuși de un spital mic. Spitalul se confruntă însă - cum se întâmplă în toate unitățile sanitare - cu probleme financiare. Fondurile alocate de la bugetul de stat ajung doar până în august și sunt suficiente doar pentru plata salariilor. Cât despre utilități, medicamente sau materiale sanitare - sunt trecute la capitolul „debite”. Potrivit dr. Dorel Oprea, spitalul plătește luna aceasta datoriile acumulate la medica-mente și utilități pe luna mai 2009 (!). „Norocul nostru este că spitalul este mic, nu are un număr mare de paturi și încercăm să facem față cum putem”, a mai afirmat managerul. O soluție care ar duce la reducerea cheltuielilor, consideră managerul, ar fi externalizarea serviciilor de pază și de preparare a hranei - cum se procedează, de altfel, la Spitalul Județean Constanța. „Legea este foarte precisă: un serviciu poate fi contractat de la o firmă privată dacă aduce o ieftinire de 15%. Dacă am reuși să încheiem aceste contracte, am reduce personalul cu 10%. Am trimis proiectele la minister, dar deocamdată nu am primit răspuns favorabil”, a mai arătat medicul.