La secret! Când intră în reparaţii podul de la Agigea

Stie tot poporul

Se calculeaza spagile si cine va beneficia de ele. Cand compari preturile de la noi cu ale unor lucrari similare din afara si atentie,in conditiile in care muncitorii de afara sunt platiti cu salarii,nu cu cacat in ochi ca romanii ,vezi diferente mari. In plus,calitatea lucrarilor este clar diferita. Diferentele de costuri sunt de fapt bani de spagi,degeaba ne tot aburesc astia de la mizeria nationala CNADNR . DNA stie,dar pentru ca spagile merg si la mafia cu care este infratita,nu va face nimic.