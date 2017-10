La schi sau la plajă. Constănţenii profită de vacanţa şcolarilor pentru a se plimba

La schi sau la plajă. Constănțenii profită de vacanța școlarilor pentru a se plimba

Vacanța intersemestrială a școlarilor, mai ales în plină iarnă, este perioada perfectă pentru a petrece cât mai mult timp împreună cu familia. Mulți constănțeni au ales să petreacă săptămâna liberă departe de oraș, la munte, în țară ori în străinătate, sau chiar la mare, în Tenerife ori Tailanda.Agențiile de turism vin cu tot felul de oferte de destinații externe numai bune pentru câteva zile de relaxare, pe început de an, împreună cu copiii. Disneyland Paris este, cu siguranță, una dintre destinațiile în care și-ar dori să ajungă toți prichindeii. Un pachet cu trei nopți de cazare, patru zile de intrare în parcurile Disney și mic dejun, pleacă de la 250 de euro de persoană. Copiii până la șase ani au gratuitate la cazare și la intrările în parc, iar cei între șapte și 11 ani plătesc doar 140 de euro de sejur.Dacă cei mici vor neapărat pe pârtia de schi, atunci se poate opta pentru Austria, destinație pentru care există multe oferte destinate familiilor cu copii. Șapte nopți de cazare la un complexul hotelier cunoscut ce se află în centrul zonei de schi „Winter Hochkonigs Britanie”, costă 470 euro/persoană. Copiii de până la 10 ani au gratuitate la cazare, în cameră cu doi adulți, iar cei de până la 15 ani plătesc 50 la sută.Acolo se găsesc pârtii cu toate gradele de dificultate, precum și trasee de drumeții de iarnă într-un peisaj de poveste, experiențe pe care cu siguranță copiii nu le vor uita prea curând. În plus, hotelul dispune și de sală de sport, se poate juca fotbal, tenis de masă, paintball, dar se organizează și tot felul de alte activități pentru cei mici.Pe de altă parte, stațiunile montane din Bulgaria sunt din ce în ce mai căutate de constănțenii care vor să evite aglomerația de pe Valea Prahovei, mai ales că prețurile sunt, în multe cazuri, chiar mai mici. Șapte nopți de cazare, la un hotel de patru stele din Bansko, pleacă de la 2.500 de lei, cu mic dejun, și poate ajunge la 3.500 de lei, cu demipen-siune, pentru o familie cu doi copii.În țară, la mare căutare au fost stațiunile montane, unde se practică sporturi de iarnă, dar și complexurile cu facilități pentru copii și cu programe dedicate familiilor. „Am avut solicitări care au facilități pentru copii, care oferă și activități diferite atât în aer liber, cât și de animație și divertisment de interior. Prețurile pachetelor sunt convenavile, de la 1.200 la 1.800 de lei, pentru o familie cu un copil”, ne-a declarat Elena Oprea, reprezentantul agenției de turism constănțene Dolphin Travel & Events.Unele familii au preferat însă să meargă în zone mai calde și au ales destinații exotice, precum Tenerife, Dubai sau Tailanda. Prețurile sunt însă mult mai ridicate, pornind de la 1.000 de euro de persoană, iar sejurul se poate întinde și până la 10 nopți.„De asemenea, am avut multe solicitări pentru city-break-uri, în orașe din Europa, pentru care companiile aeriene propun prețuri reduse în această perioadă, față de restul anului. Am creat astfel pachete individuale speciale, în funcția de destinația aleasă, Roma, Milano, Bruxelles, cu prețuri de numai 200, 300 de euro de persoană”, ne-a mai spus reprezentantul Dolphin Travel.