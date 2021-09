La pas prin cel mai mare târg săptămânal din județul Constanța, printre vechituri și legume de țară!

Cu toate că nu poate fi dat drept exemplu în ceea ce înseamnă respectarea normelor de igienă, târgul de la General Scărișoreanu este o atracție pentru locuitorii județului Constanța, dornici de produse agro-alimentare ieftine și de chilipiruri.







Odată ajunși la marginea satului, pe o suprafață de peste 8.000 mp se întinde cel mai mare târg din județul Constanța, unde se găsește, efectiv, orice. De la produse alimentare, precum brânzeturi, produse din miere, carne și preparate din carne, legume și fructe la prețuri derizorii, comparativ cu cele practicate în piețele din oraș, până la haine, jucării, aparatură, antichități. Nu lipsesc nici animalele vii, rațele, găinile sau chiar iepurașii în dreptul cărora se opresc toții copii. Tarabe sunt puține și sunt destinate, în general, comercianților cu brânză sau carne. Restul nu au nicio jenă în a întinde o pătură pe asfaltul fierbinte, pentru a-și expune marfa. Sau pe iarbă, la umbra copacilor. Așa se practică comerțul în târgul de la General Scărișoreanu încă de la înființare. Inițial, când a fost inaugurat, în urmă cu mai bine de două decenii, târgul era destinat comerțului de animale vii și agro-alimentare, de la producătorii locali. Dar în timp, oferta s-a diversificat, de s-a ajuns, în prezent, ca pe platforma betonată din afara târgului să se vândă orice marfă second hand, de la articole vestimentare la doar 5 lei, până la bormașini sau percutante prăfuite, cărora „comercianții” le fac reclamă că sunt aduse din Germania sau Anglia.Cu toate că nu poate fi dat drept exemplu în ceea ce înseamnă respectarea normelor de igienă, târgul de la General Scărișoreanu este o atracție pentru locuitorii județului Constanța, dornici de produse agro-alimentare ieftine și de chilipiruri.







Inclusiv producători din Bulgaria își caută clienți la Scărișoreanu





Primarul comunei Amzacea, Romică Stan, a afirmat pentru „Cuget Liber” că târgul care se organizează în fiecare dimineață de sâmbătă la General Scărișoreanu este deja o tradiție. „Este și o sursă de venit pentru comunitate. Vin producători din Amzacea și din împrejurimi, dar vin și din alte județe, precum Tulcea, Brăila, Galați, Buzău și chiar și din Bulgaria. Producătorii care aparțin de Amzacea nu plătesc nicio taxă pentru a vinde în târg, iar cei din afara comunei achită 15 lei pe zi, pentru a-și expune marfa. De-a lungul timpului, am încercat să facem îmbunătățiri, după măsura posibilităților. Am realizat o hală cu nouă spații, pentru producătorii de carne și brânzeturi. Dar având doar nouă spații, iar ei fiind mai mulți, nu au vrut să intre în hală. Au argumentat că pierd vadul de la intrarea în târg, că nu vin clienții tocmai până la hală. Am realizat și niște țarcuri pentru animalele vii, dar au argumentat că le este dificil să ducă animalele în interior, astfel că preferă să le expună pe platforma betonată, pe care am realizat-o ca și parcare”, a declarat primarul Romică Stan. Iar în țarcurile realizate cândva pentru animale sunt expuse, agățate sau direct pe jos, haine și încălțăminte.















Este nevoie de îmbunătățiri, astfel că inițiativa Asociației de Dezvoltare Durabilă a Constanței de modernizare a târgului, într-un amplu proiect, îl bucură pe primar. „Noi am mai achiziționat niște tarabe, dar nu avem puterea financiară de a moderniza tot târgul, am fi adus dotări și am făcut lucrările etapizat și nu ar fi fost același rezultat”, spune edilul.







Se caută sursă de finanțare europeană pentru transformarea târgului





În urmă cu puțin timp, reprezentanții Consiliului Județean Constanța, ai Instituției Prefectului și altor instituții județene s-au întrunit, într-o ședință solicitată de Asociația de Dezvoltare Durabilă a Constanței, pentru a discuta despre viitorul acestui târg. Decizia luată a fost că modernizarea este necesară și binevenită. „Sunt zile când târgul este vizitat de peste 3.000 de persoane. Este cel mai mare târg din județul Constanța. Intenția noastră este să îi schimbăm înfățișarea și să asigurăm condiții adecvate pentru comercializarea în cele mai bune condiții ale produselor. Târgul va avea o destinație exclusiv agro-alimentară, vom încuraja producătorii locali. Nu va mai exista brânză lângă jucării, marfă amestecată. Zona alimentară va fi delimitată clar de restul produselor. Vom respecta autenticitatea târgului, care și-a făcut un renume în județ”, a afirmat pentru „Cuget Liber” președitele ADD Constanța, Ana-Maria Vătămanu.











Deocamdată, asociația este la etapa realizării documentației, a cadastrului și studiului de fezabilitate, urmând ca ulterior să fie căutată și sursa de finanțare. Intenția este ca amplul proiect de reabilitare a târgului să fie realizat cu bani europeni, cel mai probabil în cadrul unui proiect transfrontalier. În acest moment, atenția asociației este îndreptată către acest târg, dar reprezentanta organizației nu exclude posibilitatea ca, pe viitor, să fie realizate demersuri similare și pentru alte târguri din județ.





General Scărișoreanu este un sătuc liniștit, din sudul județului Constanța, ce aparține de comuna Amzacea. O comunitate ce numără mai puțin de 1.000 de persoane, ce trăiesc preponderent din agricultură și creșterea animalelor și din slujbele pe care le caută în localitățile învecinate. Sâmbătă de sâmbătă, încă de la primele ore ale dimineții, tihna localității este tulburată de sutele de mașini care se îndreaptă către marginea satului, unde funcționează Târgul Săptămânal. Un singur indicator ruginit ce stă să cadă marchează intrarea în micul sătuc. Mai departe, indicatoarele către târg lipsesc cu desăvârșire. Dar pentru comercianții care fac drumul spre General Scărișoreanu de ani buni, absența indicatoarelor nu este o problemă, cum nu este nici pentru clienții obișnuiți.