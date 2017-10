"La Mare Tuning Fest" a pus "caii putere" la test

Week-end-ul trecut, în apropiere de Mangalia, în parcarea dintre stațiunile Saturn și Venus, a avut loc evenimentul „La Mare Tuning Fest“.De-a lungul a trei zile, sute de curioși, dar și pasionați de cai putere s-au bucurat de vremea bună și de puternicele motoare ale mașinilor modificate în care piloți profesioniști și-au arătat abilitățile și au impresionat publicul cu manevrele de drift.Acest sport presupune ca piloții să conducă vehiculele în asemenea manieră, încât să producă o supravirare în mod intenționat, astfel că roțile din spate ale mașinii pierd din tracțiune, simultan însă, pilotul menținând controlul direcției vehiculului în curbe parcurse într-o alunecare laterală.În cadrul evenimentului, fanii bolizilor au putut admira și mașini modificate, sisteme audio performante, idei unice de design și, desigur, manevrele realizate de piloții înscriși în Campionatul Național de Drift.„Sunt competitori foarte buni și mașini bune. De trei ani sunt în lumea drift-ului. Am mai încercat și alte moto-sporturi, dar cel mai mult mi-a plăcut sportul acesta. Mașinile de drift sunt special pregătite, așa că nu recomand nimănui să încerce asta pe străzi sau în alte locuri. Trebuie venit la competiții, în cadru organizat, iar aici sunt oameni care te pot ajuta să înveți să faci drifturi. Întotdeauna trebuie să mergi pas cu pas. Recomand tuturor pasionaților de moto-sport să vină la astfel de evenimente, pentru că sunt show-uri unde adrenalina e la maximum”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Szabo Istvan, BBT Racing, pilotul unei Toyota Supra.O premieră la MangaliaEmil Ghinea, campionul Mangaliei în Campionatul Național de viteză în coastă, este unul dintre cei care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Mangalia.„Este prima oară când reușim să aducem o etapă de Campionat Național de drift la Mangalia. Este un plus pentru litoral. Avem 32 de mașini de drift la start și șase piloți bulgari. Eu sunt pilot în Campionatul Național de viteză în coastă, iar acolo totul se desfășoară pe traseu montan. În acest eveniment m-am implicat din pasiunea pentru mașini și motoare”, a declarat Ghinea.v v vEvenimentele din sudul litoralului sunt însă de-abia la început, Primăria Mangalia anunțând că mai are surprize pregătite. Turiștii care își petrec sejurul în această perioadă aici vor putea să participe, în intervalul 22 iunie - 5 iulie, la „Festivalul Tinereții”, eveniment care va reuni pe scena plutitoare din Portul Turistic Mangalia vedete naționale și internaționale din industria muzicală.