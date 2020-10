La Constanța, trotuarele sunt pentru mașini, nu pentru pietoni!

Constanța a devenit „orașul stâlpișorilor”, iar în ultimii ani administrația publică a anunțat periodic realizarea de noi parcări, cu sute de locuri. Cu toate acestea, constănțenii reclamă că nu se intervine în zonele „fierbinți”: prin cartiere, unde oamenii sunt nevoiți să meargă pe carosabil, cu cărucioare, cu copii mici, mereu în alertă, pentru că trotuarele sunt complet blocate de mașinile staționate.O străduță îngustă, pe care abia au loc să treacă două mașini în paralel; pe trotuare nu se poate circula. Gardul viu care delimitează micuțele spații verzi din jurul blocurilor nu a fost toaletat de mult, iar porțiunea de nici un metru lățime a trotuarelor a devenit spațiu de parcare pentru posesorii de autoturisme. O imagine atât de cunoscută constănțenilor, caracteristică tuturor cartierelor de blocuri. În urmă cu ceva vreme, când administrația locală anunța demararea unui amplu program de reabilitare a infrastructurii rutiere, oamenii și-au pus speranța că se va rezolva situația care trenează deja de două decenii – ba chiar, având în vedere că numărul autoturismelor este în creștere, s-a și agravat! Între timp, orașul s-a umplut de stâlpișori (pe alocuri, pe unele străzi, fiind montate chiar două rânduri de astfel de elemente!), bătrânele garaje au dispărut rând pe rând, iar în locul lor administrația locală a început amenajarea de parcări. Problemele din cartierele de blocuri persistă însă…O străduță destul de îngustă, dar extrem de circulată, dintr-un cartier populat peste măsură: Zmeurei. La începutul lui 2019, administratorul drumului a luat măsura instituirii sensului unic, astfel că în prezent șoferii circulă dinspre strada Tulcei către strada Soveja. Și până în acel moment trotuarele erau folosite ca locuri de parcare, dar de atunci situația parcă s-a agravat, reclamă locuitorii din zonă pe care i-am întâlnit, ieri, într-un periplu prin cartier.„Sunt nevoită să merg cu căruciorul copilului pe carosabil, să «șterg» mașinile parcate pe trotuare și să fiu mereu cu ochii în spate, să nu care-cumva să vină o mașină. Căci, sincer, nici nu aș avea unde să mă retrag pe margine, pentru că trotuarele sunt practic blocate cu autoturismele staționate!”, ne-a reclamat Cosmina Matei, o mămică care domiciliază pe strada respectivă.O „gură de aer” este oferită de Primăria Constanța, care a anunțat în luna septembrie că urmează să amenajeze o nouă parcare, de aproximativ 470 de locuri, pe strada Tulcei. Constănțenii spun însă că nu este suficient și că în locul parcărilor la nivelul solului, ar fi nevoie de parcări supraetajate. „Sunt mii de locuitori cu autoturisme, unele familii au și câte două – trei, iar cei care nu vor mai găsi locuri în parcare, vor căuta pe străduțe, adică tot aici, la noi. De ce nu se fac niște parcări supraetajate, pentru a «curăța» trotuarele? Nu să vină să monteze stâlpișori, aceștia nu sunt decât o soluție de fațadă!”, a subliniat femeia.O altă zonă, o altă stradă, aceeași problemă: strada Frigului din zona Far. În zonă există o singură parcare, mai spațioasă, dar insuficientă pentru numărul de deținători de autovehicule. În consecință, copiii au ajuns să se joace în stradă, sub atenta supraveghere a părinților, pentru că trotuarele sunt blocate. „Este periculos pentru toată lumea, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi, nu ai vizibilitate, te trezești că îți sare un copil în fața mașinii, în fugă după o minge. Noi avem noroc că strada se înfundă, iar aici vin în general doar cei ai locului, dar tot este un stres!”, ne-a mărturisit doamna Domnica, bunică ieșită în fața blocului împreună cu nepoțelul.Aceeași nemulțumire a fost reclamată și din cartierul Poarta 6. Deși, după cum subliniază locuitorii acestei zone, administratorul drumului a montat stâlpișori pe câteva trotuare, în urmă cu câteva luni. Aceste elemente nu au rezolvat însă situația! „Au montat stâlpișori pe trotuarele și așa înguste, de nu mai putem să trecem nici cu cărucioarele copiilor, ieșim tot în stradă. În plus, au pus stâlpișori pe marginea spațiului verde… nu le-am văzut rostul. Dar aproape pe toate străzile, mașinile staționează pe trotuare, așa că… nu s-a schimbat nimic!”, reclamă Iulian S., un localnic.De precizat că potrivit statisticii realizate de Primăria Constanța, în 2019 au fost realizate 2.263 de locuri noi de parcare, iar alte câteva sute au fost realizate anul acesta, în mai multe zone ale orașului.