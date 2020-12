La coadă, la Casa de Asigurări de Sănătate. „Angajaţii se comportă de parcă îi deranjezi!”

„Am tot sunat să aflu cum pot să îi fac asigurare fetei mele, care a venit din străinătate, nu lucrează, dar vrea să plătească tot ce trebuie să beneficieze şi ea de ce e nevoie, în cazul în care se îmbolnăveşte. Aşa mi-a spus medicul de familie. Nu ştii când te loveşte boala şi trebuie să fii pregătit, mai ales acum, cu noul coronavirus. Nu am reuşit să aflu nimic la telefon. Intră un robot, eşti pus să apeşi pe diferite taste, dar eu nu ştiu cărui serviciu trebuie să mă adresez. Am venit aici, am primit un formular, nişte hârtii, le-am luat să le completăm, acum iar le-am adus. Vin de la Pecineaga. Trebuie să schimb trei maşini ca să ajung până aici, nu e uşor”, ne-a povestit o femeie pe care am găsit-o la coadă, săptămâna trecută.







Un alt constănţean ni s-a plâns că avea nevoie de o adeverinţă şi că i s-a spus să o trimită prin e-mail, dar nu a primit nici confirmare de primire, nici răspuns. „Am sunat, am cerut detalii despre adeverinţă, mi-au spus că nu au primit email-ul, deşi era imposibil să nu ajungă. Sigur l-au rătăcit. De ce trebuie să fim noi puşi în situaţii dificile din cauză că o instituţie atât de importantă nu are pus la punct încă un serviciu de program cu publicul online sau telefonic. Comunicarea lasă foarte mult de dorit. Iar atitudinea personalului este ca şi cum îi deranjezi de fiecare dată când li te adresezi”, ne-a spus Ionuţ M..







Tot despre atitudinea nepotrivită ne-a vorbit o altă constănţeancă, de data aceasta a persoanei de ordine care asigură intrarea în sediul CJAS de pe bulevardul Mamaia. „Am mers cu o rudă, care avea nevoie de nişte documente. La intrare, am dat peste o doamnă portar, paznic, sau ce o fi. Stătea cu o sticlă de plastic cu cafea într-o mână şi cu o ţigară aprinsă în cealaltă mână şi, dând din mâini, ne ţinea la uşă, pentru a nu se aglomera înăuntru. Avea masca lăsată sub bărbie, pentru a putea bea cafea şi a trage din ţigară şi ne spunea nouă că mai trebuie să aşteptăm, să avem răbdare, că astea sunt restricţiile, de când cu coronavirusul. Mi s-a părut extrem de nepotrivit ca un reprezentant al unei instituţii de stat, în plină pandemie, să stea cu ţigara şi cafeaua în mână, la intrarea cu publicul”,







Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Carmen Maxim, ne-a confirmat că sunt perioade în care se aglomerează în faţa instituţiei. „Din păcate, nu avem cum să-i primim în clădire şi lumea trebuie să intre câte o persoană, câte o persoană, la Registratură, şi atunci se adună câteva persoane în faţa clădirii. Dar sunt pe perioade, adică sunt şi ore din zi în care nu este nimeni. Nu ştim de ce lumea preferă să vină la birou, pentru că sunt doar câteva lucruri pentru care cam ar trebui să vină personal, în rest, se pot rezolva online, cu poşta”, explică reprezentantul instituţiei.







Totuşi, în cazul celor care au nevoie de un nou card de sănătate, deocamdată, este necesară deplasarea la CJAS, pentru a achita taxa de emitere. „Aceste persoane, ca să plece de la noi cu adeverinţa înlocuitoare de card, trebuie să se deplaseze până la sediu, unde se plăteşte o taxă de 15,26 lei. Există şi posibilitatea să trimită solicitarea online, pe adresa cardnational@casct.ro. Problema este la plata online, care nu se vede în sistem imediat şi se întârzie chiar şi până la şapte zile. Procedura este mult mai greoaie şi durează şi, de obicei, cei care se adresează au nevoie de adeverinţă urgent. Marea majoritate constată că nu au cardul când au nevoie de el şi atunci nu au altă variantă decât să se deplaseze la sediul nostru. Achită şi pleacă cu adeverinţa, iar cardul vine la adresa din buletin în termen de 60 de zile”, precizează purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa.

Aproape că nu este zi în care să nu găseşti aglomeraţie şi coadă în faţa sediului Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Constanţa, de pe bulevardul Mamaia. Dimineaţa, la primele ore, este cel mai rău. Oamenii veniţi de prin tot judeţul aşteaptă aliniaţi la intrare, în speranţa că vor putea să-şi rezolve treburile cât mai repede. Unii se supără că sunt nevoiţi să aştepte afară, în frig, alţii se necăjesc că sunt puşi pe drumuri.ne-a povestit Silvia S., din Constanţa.