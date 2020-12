La City Park Mall, luna cadourilor aduce premii speciale și surprize zilnice

Intră pe pagina https://city-park.ro/

Completează formularul

Accesează calendarul advent

Click pe ziua în care ai accesat calendarul, pentru a verifica dacă ziua aleasă a fost una noroacoasă

Dacă ai ajuns la timp și îți place premiul, poate fi al tău! Dacă nu, încearcă și în ziua următoare pentru o nouă surpriză

Pentru a intra în posesia premiului, trebuie să te prezinți cu emailul de confirmare, la Info Point, în termenul indicat în mesajul primit.

– În luna decembrie, City Park Mall sărbătorește Crăciunul în fiecare zi cu premii și surprize special pregătite pentru clienți și devine „Locul meu magic de Crăciun”. Vizitatorii au la dispoziție oferte de sezon pentru shopping inspirat, astfel încât să se ocupe din timp de alegerea cadourilor perfecte pentru cei dragi și să se bucure de atmosfera festivă, în condiții de maximă siguranță pentru a evita cumpărăturile din ultimul moment.Moș Crăciun își face simțită prezența mai devreme anul acesta și îi recompensează pe vizitatori cu premii perfecte, numai bune de așezat sub brad. Astfel, cei care fac cumpărături cu o valoare egală sau mai mare cumulată de 500 lei pe maximum 3 bonuri fiscale emise în aceeași zi, pot câștiga instant, prin tragere la sorți, unul din cele 2000 de premii constând în: produse de make-up de la brandurile tale preferate MAC, Douglas și Anastasia Beverly Hills, produse de îngrijire de la Yves Rocher, accesorii din piele pentru el si ea (genți, portofele, curele) de la Anna Cori, seturi LEGO, rucsacuri pentru laptop de la Noriel, curele bărbătești Levi’s, parfumuri de nișă, produse de îngrijire, lumânări parfumate, odorizante cameră și brățări parfumate de la Beautik. În plus, aceștia au șansa să câștige marele premiu al tombolei: setul de ceasuri de lux, marca Longines, oferite de magazinul Kultho, un cadou deosebit pentru el și ea. Regulamentul de participare la tombolă poate fi consultat aici Anul acesta, City Park Mall vine în ajutorul clienților punându-le la dispoziție un serviciu gratuit de împachetare a cadourilor, disponibil de luni până vineri, între orele 12:00 și 20:00, la standul special amenajat din piațeta liftului panoramic, nivel -1.De asemenea, retailerii din City Park Mall s-au adaptat nevoilor clienților de respectare a distanțării sociale și au pus la dispoziție sistemul de cumpărare la distanță Call & Collect. Așadar, prin telefon, clienții sunt consiliați de către consultanții de vânzări în privința produselor dorite, se stabilește un interval de ridicare din magazin (intervalul poate fi 1h - 24 h, în funcție de procedura internă a fiecărui magazin), clientul ajungând fizic în magazin doar pentru a achita produsul/produsele și a ridica comanda pregătită. Acest serviciu a fost implementat până în acest moment în magazinele: Mothercare, Vicino, DS Damat, Nissa, Pandora, Xpert Beauty, Douglas, Gatta, La femme, C&A, L’occitane, Gerovital, Kiehl’s, Carturesti, Calzedonia, Bijuteria Stil, Obsentum, Guess, Kitchen Shop, Sevda Jewelry, Sevda Diamonds și Căpșuni pe umeraș.După ce ai ales cadourile perfecte pentru fiecare membru al familie, meriți momentul tău de respiro și să te răsfeți cu preparatul tău favorit de la restaurantele din food-court City Park Mall. Fie că alegi să savurezi o băutură caldă sau un fel de mâncare preferat, poți folosi serviciul takeaway sau livrare acasă, restaurantele te așteaptă cu meniuri variate, pentru toate gusturile și preferințele.În fiecare an, ne dorim ca sărbătorile să dureze mai mult, pentru a ne putea bucura de căldură, liniște, dar și de magia de a primi și de a dărui cadouri. City Park Mall a pregătit un calendar advent online cu totul special, cu surprize zilnice, până pe 24 decembrie: parfumuri de nișă de la Beautik și Obsentum, mini seturi de make-up Douglas, lănțișoare de aur de la B&B, seturi de skin-care de la Marionnaud, vouchere cu 30% reducere valabile în magazinul CCC, vouchere cu 20% reducere valabile în magazinul C&A, vouchere cu 20% reducere în magazinul BUZZ, vouchere de 30 de lei la cumpărături de minimum 100 de lei de la Meli Melo, produse de make-up Anastasia Beverly Hills și MAC, seturi skin-care Yves Rocher și poșete Anna Cori.Tot ce trebuie să faci este să urmezi cinci pași simpli:Mai multe detalii poți afla accesând Regulamentul Campaniei City Park Mall a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.City Park Mall a implementat un plan de măsuri suplimentare de siguranță, care are drept obiectiv principal prevenirea răspândirii Covid-19 și este concentrat pe doi parametri principali: asigurarea distanțării sociale de minimum 2 metri și asigurarea dezinfectării constante a centrului comercial.Printre măsurile cu rol preventiv, menite să asigure condiții sigure pentru shopping, menționăm: prezența unor dispensere cu dezinfectant în mai multe puncte cheie, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se poate crea aglomerație, benzi cu suprafață nanoseptică pe suprafețele frecvent atinse. Mai mult, centrul comercial garantează distanțarea socială prin asigurarea, în medie, a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial. Totodată, compania anunță că aerul din centrul comercial este filtrat și schimbat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.Accesul în centrul comercial este permis doar clienților care poartă mască de protecție iar această măsură este obligatorie și pentru personalul din magazine și echipa administrativă. Mai mult, conform reglementărilor autorităților, la fiecare intrare în centrul comercial, a fost implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienților. În plus, în dreptul fiecărei intrări a fost instalat câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire.Puteți urmări toate campanilie City Park Mall pe https://city-park.ro/ și pe paginile de Facebook și Instagram Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul centru comercial din Constanța, cu un mix complet de branduri de shopping, peste 100 dintre ele fiind aduse în premieră pentru constănțeni, și opțiuni de petrecere a timpului liber.Față de momentul deschiderii, galeria City Park Mall și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 de mp, găzduind în prezent peste 200 de branduri pentru toate categoriile de vârstă și interese. City Park Mall a încheiat, recent, procesul de reconfigurare și oferă acum o zonă de food-court extinsă, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.