La Cernavodă, câinii maidanezi sunt capturaţi şi ucişi într-un mod barbar

O asociație de protecția animalelor acuză:

La Cernavodă, câinii maidanezi sunt capturați și uciși într-un mod barbar

Asociația „Save the Dogs”, al cărei obiectiv este protecția animalelor, a primit în ultima perioadă numeroase reclamații de la locuitorii din Cernavodă referitor la modul în care sunt strânși câinii maidanezi de pe străzile din oraș și soarta pe care o au. Într-un comunicat de presă, reprezentanții organizației spun că, în luna aprilie, în urma respectivelor reclamații, au demarat o anchetă, iar ceea ce au descoperit i-a îngrozit. „Țarcuri insalubre și supraaglomerate, câini sănătoși sugrumați cu clești de metal și omorâți cu o injecție direct în torace. Zeci de cadavre aliniate, pregătite pentru a fi puse în saci de gunoi. Acestea au fost filmate la ecarisajul din Constanța. Organizația a început investigația în luna aprilie, când primăria din Cernavodă a angajat firma Alfmob din Constanța (n.r. aceeași firmă care are în administrare Biobaza din municipiul nostru) pentru a ridica animalele fără stăpân”, a afirmat Sara Turetta, președintele organizației. Mai mult, potrivit acesteia, câinii „capturați și omorâți” fuseseră deja sterilizați și vaccinați de o asociație din Cernavodă și „nu reprezentau niciun fel de pericol pentru sănătatea publică”. Se vor adresa instanței de judecată Prin urmare, în lumina celor descoperite, reprezentanții organizației susțin că se vor adresa justiției. „Vom da în judecată firma Alfmob, care încalcă legea pentru Protecția Animalelor și pe veterinarul angajat de către firma respectivă”. De asemenea, Sara Turetta susține că angajații acestei firme ar comite „fapte barbare și ilegalități condamnabile de către legile românești și internaționale”. Biobaza din Constanța este considerată a fi un adevărat „lagăr”, care ar trebui închis. „Save the Dogs consideră ineficientă și inutilă ridicarea tuturor câinilor din teritoriu. Autoritățile locale ar trebui să ia măsuri dure împotriva celor care nu sterilizează câinii din curte și abandonează animalele. Banii publici ar trebui folosiți pentru a derula campanii de sensibilizare a populației și de sancționare a infractorilor”, a mai arătat reprezentantul organizației. Imagini cu cele surprinse de membrii organizației pot fi vizionate și pe Internet, la http://www.youtube.com/watch?v=tW8ilRjhZUU sau pot fi descărcate de pe http://dl.transfer.ro/montaj_tv_hd-transfer_ro-06jul-ae4e8659d.rar. Am încercat să obținem și punctul de vedere al reprezentanților Biobazei Constanța. Angajații au susținut că nimic din cele prezentate nu ar fi adevărat, dar un punct de vedere putem obține doar de la directorul unității. Aceasta nu a putut fi însă contactat în cursul zilei de ieri și, deși am primit promisiuni de la angajați că va lua legătura cu noi, nu s-a întâm-plat. Vom prezenta, în numerele viitoare, punctul de vedere al firmei acuzate, în măsura în care repre-zentanții acesteia vor dori să-l facă public.