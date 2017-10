La ce vârstă putem ieşi la pensie, în funcţie de vechime şi grupa de muncă

1

belirea pe fata

in Romania am lucrat ca prof 10 ani. pensie"0". adica am cotizat 10 ani de pomana. consider asta talharie la drumul mare. in occident se da pensie si pt 1an de lucru daca ai cotizat, chiar daca iei doar 5-10 euro. OK ,daca legile noastre sunt gandite cu curul, consider normal sa mi se restituie cotizatia pentru cei 10 ani. acum am 68 de ani si o pensie occidentala, insa consider ca dreptul meu la pensie pt. cei 10 ani lucrati aici sunt un drept dobandit prin munca si cotizatie. .Doresc lamuriri.