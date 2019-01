La catedră, până la 68 de ani. Profesoarele pot rămâne în învăţământ încă trei ani după pensionare

La catedră, până la 68 de ani. Profesoarele pot rămâne în învățământ încă trei ani după pensionare

Criza de cadre didactice în școlile românești este serioasă. În ultimii ani, se fac adevărate eforturi supraomenești la inspectoratele școlare pentru a acoperi toate posturile și a se asigura că toți elevii au cu cine să învețe. Din păcate, menținerea vreme de 20 de ani a unei salarizări scăzute în învățământul preuniversitar își arată acum efectele dezastruoase: mii de profesori buni au părăsit sistemul și sunt aproape imposibil de înlocuit.În lipsă de noi candidați, unii care nici măcar nu reușesc să ia examenul cu nota 5, de bază rămân tot profesorii vechi, pensionari. În anul școlar 2017 - 2018, în județul Constanța, 269 de catedre au fost acoperite de cadre didactice pensionare. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, din cele 269 de cadre didactice pensionare care și-au continuat activitatea la catedră în anul școlar anterior, mai mult de jumătate au fost învățătoare și educatoare - 152. Totuși, în mod surprinzător, cei mai mulți dintre profesorii pensionari predau în școli din mediul urban, deși te-ai fi așteptat ca la oraș să nu fie probleme cu încadrarea titularilor, pentru că toți fug de școlile de la țară.Pentru a acoperi deficitul de profesori, noul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a modificat metodologia privind mobilitatea personalului didactic, introducând posibilitatea ca acele cadre didactice care doresc, să rămână la catedră până la 68 de ani, fără să-și piardă postul de titular. În Ordinul nr. 5.728 publicat în Monitorul Oficial, săptămâna trecută, pe 9 ianuarie, se prevede faptul că „Personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care, până la 1 septembrie 2019, împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul «Foarte bine» și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii cinci ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la trei ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii”.„Este un mediu dificil,care consumă psihicși fizic orice om!”Deși sunt păreri care consideră că, de multe ori, un cadru didactic pensionar poate avea rezultate mai bune la catedră decât unul tânăr și fără experiență, există și voci care spun că nu e normal ca un profesor să muncească până la o vârstă înaintată.„Polițiștii, magistrații și multe alte categorii care au activitate intelectuală se pensionează înainte de 50 de ani. Educatorii, învățătorii, profesorii, care lucrează într-un mediu dificil, cu copii din toate mediile, care depun o muncă asiduă, nu au posibilitatea de a se pensiona decât anticipat, cu acea penalizare. Nu mi se pare normal. Cine nu a fost într-o școală nu poate înțelege acest lucru. Este un mediu de lucru dificil, care consumă psihic și fizic orice om”, este de părere un profesor care mai are 10 ani până la pensie.Fostul inspector școlar general Petrică Miu apreciază însă că experiența cântărește foarte mult.„Trebuie să recunoaștem că sunt multe cadre didactice pensionare care sunt foarte active. Chiar dacă poate între elevi și cadrele didactice tinere este o legătură mai apropiată. Și experiența contează foarte mult. Sigur că ideal ar fi să avem tineri foarte interesați care să fie și pregătiți și să depășească examenul”, spune acesta.„Ultimul drum – de la catedră la loc luminat…”Măsura este privită și cu umor de unii foști profesori. „Prin publicarea deciziei cu rămânerea la catedră până la 68 de ani, s-a lansat proiectul «Ultimul drum – de la catedră la loc luminat… loc cu verdeață… loc de odihnă» și s-au dat speranțe tinerelor cadre didactice și absolvenților de facultăți de profil că, peste un deceniu, pot spera să intre în sistemul de învățământ ca titular. Cei care înțelegem efectele acestei decizii ne delimităm de cei care denumesc acest proiect în batjocură: «cu Rudotelul în geantă, cu Aspenterul sub limbă și cu coșciugul sub catedră»”, glumește un fost cadru didactic.