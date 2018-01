La 36 de ani, gândeşte precum un copil de 3 ani, dar are o memorie de invidiat

Viața bate filmul!

La 36 de ani, gândește precum un copil de 3 ani, dar are o memorie de invidiat

În fiecare zi, 760 de persoane adulte cu dizabilități sunt îngrijite în centrele ce aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Constanța.Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Oana Manoilă, dintre acestea, 276 sunt beneficiare ale celor cinci centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, ceea ce înseamnă că aceste persoane au și probleme de sănătate și necesită tratament de specialitate. În aceste spații, persoanele cu dizabilități beneficiază de cazare și hrană, dar și de metode moderne de recuperare și reabilitare.Spre exemplu, bolnavii sunt incluși într-o serie de activități recreaționale, kinetoterapie, consiliere psihologică. Nu în ultimul rând, ei beneficiază de ergoterapie, prin care se urmărește readaptarea persoanelor cu handicap fizic și mintal. Scopul ergoterapiei este de a le reda bolnavilor independența, fie dându-le posibilitatea să se adapteze la deficitul lor, fie participând la ameliorarea stării lor. Indicațiile acestei terapii sunt foarte largi: boli mintale, infirmități motorii (paralizii, sechele posttraumatice, afecțiuni reumatologice, miopatii, arsuri, boli cardiace etc).Trebuie menționat că un număr de 124 de adulți, cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, trăiesc numai în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia“ din Techirghiol. Acestea sunt persoane care suferă din cauza unor dizabilități grave. În plus, 90% dintre acestea au handicap de gradul I, iar în majoritatea cazurilor, dizabilitățile sunt mixte: mintale, psihice, neurologice, fizice sau diverse afecțiuni medicale, cum ar fi epilepsia dezvoltată odată cu înaintarea în vârstă.„Spre exemplu, dacă au suferit de autism în copilărie și nu au efectuat terapii de specialitate, la maturitate se accentuează problemele de comportament, procesul de recuperare fiind dificil“, a declarat șeful Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Artemia“ din Techirghiol, Liliana Iliana.Un procent de 20% dintre beneficiari mai sunt vizitați de rude, dar pentru mulți dintre ei, perioada de internare este pe termen nedeterminat. Așa că ei își pot petrece foarte mult timp din viață într-o suferință ce nu poate fi descrisă în cuvinte, pentru că, bolnavi fiind și fără niciun suport din partea celor dragi, starea lor se poate chiar deteriora.v v vGheorghe U. este unul dintre cei mai vechi pacienți. Începând din anul 1985, pe când avea trei ani, s-a plimbat prin mai multe centre de îngrijire. Acum are 36 de ani și suferă de encefalopatie infantilă incurabilă. Din păcate, bărbatul este imobilizat într-un scaun cu rotile și, cu toate că nu își poate folosi mâinile 100%, este cel mai harnic benficiar al centrului. Se pare că nu numai că îi place să aibă camera mereu aranjată și își face mereu curat în încăpere, dar îi ajută și pe ceilalți beneficiari ai centrului.Din nefericire, tânărul vorbește foarte greu, iar mintea lui a rămas la nivelul unui copil de trei ani. Cu toate acestea, susțin reprezentanții centrului, el are o memorie de invidiat. Despre părinții lui nu știe multe lucruri, pentru că nu l-au vizitat niciodată, dar își amintește foarte clar timpul petrecut în centrele în care a fost îngrijit. Mai mult decât atât, el reține persoanele cu care a intrat în contact, numele lor și discuțiile avute. La „Artemia“ a ajuns în 2009, când s-a deschis centrul, prin transfer, de la Negru Vodă.