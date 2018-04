"L-am văzut pe Iisus!" Ultimul interviu cu Ionela Prodan. Declarații cutremurătoare făcute de artista de muzică populară

Cu puțin timp înainte de această cumpănă, Ionela Prodan a făcut mărturisiri de suflet într-un interviu în exclusivitate pentru România tv.“Tata a murit cu două luni înainte ca mama să mă nască. Venirea mea pe lume a fost o tragedie. Mama a vea 29 de ani. Nu era atât de simplu pentru ea să vină și al treilea copil, dar i-a dat ce și-a dorit. Tatăl fetelor mele a plecat dintre noi, dare eu sunt produsul lui. M-a format ca om, ca artist, o esență fantastică. Pe Anamaria am vrut să o duc pe drumul meu, să o cheme Anamaria Tănase. Eu, după numele meu, mă numesc Ionela Tănase. Numele meu de familie. Eu special i-am pus numele ei Anamaria Tănase, după tatăl ei. A făcut școala de muzică. În ziua în care am botezat-o am avut acel accident foarte dur. Mi s-a părut că prea puțin am stat cu familia. Am făcut septicemie, aveam febră 41,9. Eu eram în altă lume. Atunci mi-a apărut Iisus în față. M-a prins de spate, mi-a dat viață. Primele cuvinte pe care le-am spus au fost: “Ce-i cu mine aici?”. M-am trezit. La mine în casă, prezența lui Iisus este permanentă. O simt aici lângă mine. Atunci mi-am luat fetele lângă mine, am zis: “Hai fetele mele, ce vreți. Asta este tot ce avem și hotărâți-vă ce și cum faceți voi”. Le-am spus să nu uite de unde au plecat. Nu am regret în viață. Românașii mei dragi, toataă viața v-am iubit și vă voi iubi până mor. Să spunem: “Doamne, ajută! Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru numele meu. Dragoste, bucurie și înțelegere”, au fost ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan pentru publicul ei.sursa: libertatea.ro