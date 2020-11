Klaus Iohannis: Vaccinul va fi administrat etapizat, la locul de muncă, în centre special amenajate

Președintele Klaus Iohannis a detaliat, luni, după o ședință cu reprezentanții MAI, MApN și ai Ministerului Sănătății, cum va arăta campania de vaccinare. Președintele a explicat că vaccinul va fi administrat etapizat populației, la locul de muncă, în centre special amenajate și inclusiv „drive-through”. De asemenea, președintele a subliniat că este nevoie de o campanie de informare, de combatere a informațiilor false și a ținut să precizeze că vaccinurile, odată aprobate de organismele de profil, „sunt sigure, eficiente și reprezintă singura soluție viabilă de a pune capăt acestei pandemii”, potrivit Digi24.







Declarația președintelui Klaus Iohannis:







„Pandemia de COVID-19 ne-a modificat tuturor radical viețile, a afectat global starea de sănătate a oamenilor și capacitatea de funcționare a economiilor. Limitarea efectelor acestei pandemii este o prioritate zero pentru toate guvernele lumii, iar cercetătorii încearcă să ne ofere cât mai repede soluția pentru ieșirea din această criză. Vaccinul anti-COVID a devenit la ora actuală speranța noastră de a ne reîntoarce cât mai curând la o viață normală. La începutul pandemiei a existat foarte multă incertitudine, au fost foarte multe necunoscute, care au transformat lupta cu virusul SARS-COV-2 într-o veritabilă cursă pe care am dus-o împotriva unui adversar redutabil. Însă acum, când vaccinurile s-au transformat într-o certitudine, începem să întrezărim, cu optimism, ieșirea din această criză medicală de proporții. Până atunci, oricât de greu ne-ar fi, trebuie să avem răbdare, să respectăm cu responsabilitate măsurile de prevenție aflate în vigoare, care încep să dea rezultate, pentru că evoluția pandemiei la noi în țară rămâne în continuare una deosebit de îngrijorătoare.







La momentul în care vaccinurile vor ieși din producție, va trebui să ne asigurăm că suntem pregătiți să le putem distribui tuturor, în mod echitabil. De aceea, am convocat astăzi o întâlnire cu ministrul Sănătății, ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Interne pentru a discuta aspectele legate de campania de vaccinare anti-COVID. De eficiența acestei campanii depinde în mare măsură stoparea pandemiei și, implicit, protejarea vieții românilor. Avem de-a face cu o adevărată problemă de securitate națională, pe care o abordăm cu maximă responsabilitate, pentru a garanta siguranța cetățeanului. Autoritățile s-au mobilizat foarte bine și, la ora actuală, avem o Strategie de vaccinare anti-COVID, care va fi aprobată în zilele următoare, și avem organizată o structură clară, Comitetul Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-COV-2.

De asemenea, au fost stabilite toate mecanismele de aprovizionare, stocare și implicare a resurselor umane de la diferite niveluri, precum și planul de acțiune, cu etape clare. Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusă aprobării în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe care o voi convoca în perioada imediat următoare.







Vreau să subliniez că cele trei ministere – Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne - au colaborat foarte bine pentru stabilirea responsabilităților și a căilor de acțiune, pentru pregătirea corespunzătoare a procedurilor şi asigurarea disponibilității personalului medical pentru derularea procesului de vaccinare în condiții de maximă siguranță. Am discutat și despre necesitatea ca serviciile medicale de vaccinare să fie ușor accesibile pentru categoriile țintă, ceea ce implică un efort logistic și de transport în condiții sigure, adaptate caracteristicilor noului vaccin. Conform strategiei, din grupurile prioritare pentru vaccinare împotriva SARS-CoV2 fac parte: personalul din domeniul sănătății, tot personalul din domeniul sănătății, ca și cel din centre rezidențiale și medico-sociale, populația cu risc ridicat de evoluție severă în cazul infecției și personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționări a societății.







Vaccinarea se va face etapizat, iar definirea etapelor de vaccinare și inițierea acestora vor fi stabilite în funcție de aprobarea, producția și alocarea unuia sau mai multor vaccinuri către fiecare țară, folosindu-se o procedură specifică în funcție de vaccin. Vaccinarea se va realiza la locul de muncă pentru personalul din domeniul sănătății și prin centrele de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie și centre drive-through pentru celelalte categorii de populație.

Strategia de distribuție va ține cont de condițiile specifice de stocare și transport necesare pentru fiecare vaccin în parte, Ministerul Apărării fiind cel care va asigura gestionarea depozitului central, precum și a celor 6 depozite regionale, de unde se va face distribuția către centrele de vaccinare locale fixe și mobile. Comunicarea clară și transparentă cu cetățenii, și în special cu grupurile țintă, este esențială, la fel ca și combaterea dezinformării și a diseminării informațiilor false. Toate informațiile oficiale vor fi comunicate pe un site special, dedicat campaniei. Comitetul național de coordonare a avut deja discuții atât cu organizațiile profesionale, cât și cu asociațiile de pacienți și își propune în continuare să deruleze o serie de întâlniri cu corpul medical, dar și cu reprezentanții mass-media. Este foarte important de știut că vaccinurile, odată aprobate de organismele internaționale de profil, sunt sigure, sunt eficiente și reprezintă singura soluție viabilă de a pune capăt acestei pandemii.”