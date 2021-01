Klaus Iohannis: "Trebuie să repornnim în forță toate sectoarele economiei"

Președintele Klaus Iohannis a susținut marți prima conferință de presă din acest an. În debutul discuției cu jurnaliștii președintele a transmis că în 2021 sunt două direcții majore pentru România, succesul campaniei de vaccinare și relansarea economiei, potrivit Digi24.







Primele declarații ale președintelui:







„Este prima dată când ne reîntâlnim după sărbători. Încep prin a vă transmite multă sănătate și speranța că 2021 va fi anul revenirii la o viață normală. Ne aflăm la începutul unui an extrem de importnt pentru dezvoltarea viitoare a româniei. De modul în care vom reuși să accelerăm anumite schimbări va depinde eficiența guvernării pe următorii patru ani. Avem două direcții majore. Trebuie să stopăm pandemia și asta ține de succesul campanie de vaccinare, pe de altă parte trebuie să repornnim în forță toate sectoarele economiei. Succesul vaccinării va fi cel care va genera capacitatea reluării activităților economice. Viziunea noastră e de a asigura României acces semnificativ la fondurile europene.







Cu aceste reusurse vom crea premisele unei creșteri economice reale și sustenabile pentru următorii ani pentru marile sisteme precum educația și sănătatea. Proiectul de buget pe acest an e gândit tocmai pe aceste coordonate. Trebuie să înceapă un proces de resetare a statului punând în centru cetățeanul. Debirocratizare și digitalizare pe toate palierele. Nu mai pot fi tolerate incompetența și ineficiența pe bani publici.







Am avut o serie de întâlniri și m-am bucurat că avem abordări comune. Le-am spus-o și lor o spun și acum public. Reformele nu pot să mai aștepte. 2021 este anul în care trebuie puse bazele unei sănătoase reașezări a socitetății românești. Este nevoie însă să punem capăt epidemie de Covid-19. După un an extrem de dficil, un an în care mulți oameni s-au luptat cu această boală, iată că 2021 ne oferă motive reale de speranță. Vaccinurile reprezintă încununarea eforturilor oamenilor de știință și succesul lor. Vaccinarea în masă reprezintă singura soluție pentru a ne întoarce cât mai rapid la normalitate. De succesul campaniei de vaccinare depinde relansarea economică a României. Este esențial ca aceaastă campanie să reușească astfel încât să obținem imunizarea populației la nivel național. Toate eforturilor celor responsabili trebuie să fie îndreptate către realizarea cu prioritate a acestui obiectiv. Le solicti tuturor să dea dovadă de implicare și de colaborare loială. Efortul va fi răsplătit în 2021 dacă reușim ca până în vară să vaccinăm un procent semnificativ și astfel să revenim la normalitate. Până atunci măsurile de protecție rămân imperative. Suntem încă departe de o incidență care să permită relaxarea restricțiilor.”