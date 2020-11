Klaus Iohannis: Măsurile pe care le-am decis o să ne permită să avem o viață apropiată de normalitate

Președintele Klaus Iohannis a declarat în cadrul unei vizite în județul Maramureș, că măsurile ferme luate de autorități ne vor ajuta să nu intrăm după alegeri într-o „fază mai gravă de lockdown”. Președintele a precizat că primele rezultate ale măsurilor care vor intra în vigoare de luni se vor vedea abia peste două-trei săptămâni.







„Pandemia, din păcate, este o îngrijorare din ce în ce mai mare pentru noi, din păcate astăzi am trecut de pragul de 10.000. Am prevăzut această situație încă de aseară. Împreună cu guvernul am prevăzut noi măsuri ferme, bine gândite care vor fi aplicate începând de luni, măsuri care sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea pandemiei. Sunt măsuri care cu siguranță vor duce la o încetinire a răspândirii virusului. Noi toți trebuie să fim o echipă și în final să trecem cu bine peste această pandemie. Multe din măsuri au fost așteptate și au fost discutate cu experți, cu specialiști și așteptăm primele rezultate abia peste 2 sau 3 săptămâni. Toate aceste măsuri care vor fi puse în practică sunt măsuri care necesită un timp suficient de lung pentru a produce rezultate.







Eu cred că măsurile pe care le-am decis, împreună cu Guvernul, sunt măsuri destul de ferme ca să ne permită să avem o viață apropiată de normalitate, să avem alegeri în siguranță și să continuă după fără să intrăm într-o fază mai gravă de lockdown. Am observat că din păcate în ultimele săptămâni numărul de bolnavi a crescut rapid. Asta ne-a arătat că măsurile care au fost luate, măsuri bune, totuși nu au fost suficiente și de aceea au fost inițiate noi măsuri, măsuri mai ferme, măsuri care vor fi aplicate peste tot și care vor contribui la încetinirea răspândirii pandemiei”, a declarat președintele Klaus Iohannis.