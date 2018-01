Juncker: Dacă legile justiţiei rămân cum le-a votat Parlamentul, discuţiile pe MCV şi Schengen vor fi în alţi termeni

Juncker: Dacă legile justiției rămân cum le-a votat Parlamentul, discuțiile pe MCV și Schengen vor fi în alți termeni

Miercuri, 31 Ianuarie 2018.

Independența Justiției românești este intangibilă, a declarat, miercuri, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis, adăugând că se va implica total pentru această chestiune. La rândul lui, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, în conferința comună cu președintele Klaus Iohannis, că România a făcut progrese remarcabile în privința statului de drept, iar CE nu va accepta ca România să facă pași înapoi privind statul de drept. De asemenea, Juncker a completat că dacă legile justiției rămân așa cum le-a votat Parlamentul, discuțiile privind renunțarea la MCV și intrarea în spațiul Schengen ”se vor pune în alți termeni”."Independența Justiției românești este intangibilă, este o chestiune pentru care mă voi implica total, voi face tot ce poate să facă un președinte pentru ca lucrurile să rămână așa", a declarat președintele Klaus Iohannis."Personal sunt hotărât și convins că voi reuși ca aceste discuții să se termine cu legi care vor fi în varianta cea mai bună îmbunătățite, care pot fi folosite practic", a punctat șeful statului, la conferința de presă comună cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."Statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si e intr-un stadiu acceptabil. Nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi pe acest drum. Trebuie sa fie un proces ireversibil. Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept. Sistemul judiciar din Romania funcitoneaza si nu putem spune acum acelasi lucru despre toate statele membre", a spus Jean Claude Juncker, potrivit Hotnews."Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni. Asteptam deciziile CCR. Daca totul decurge cum trebuie trebuie sa asiguram Romaniei locul lor in spatiul Schengen. Romanii nu trebuie tratati ca cetateni de mana a doua, Romania si romanii sunt in centrul UE", a declarat Jean Claude Juncker.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe șeful statului român Klaus Iohannis, pe agenda întâlnirii figurând, potrivit Administrației Prezidențiale, și "situația din România referitoare la modificările aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar și lupta împotriva corupției".