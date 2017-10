Jumătate dintre locuitorii din Ostrov primesc ajutoare ca să treacă iarna

Localitatea Ostrov, cu cei peste 5.600 de locuitori, te întâmpină tăcută, iar sărăcia se vede la orice pas. Lipsa locurilor de muncă de care se plâng localnicii nu are rezolvare, problema transportului fiind și ea de actualitate. În prag de iarnă, localnicii nu au lemne de foc și se roagă să iasă sănătoși din sezonul rece. Ostrov este o localitate așezată pe malurile Dunării, aproape de granița cu Bulgaria, în sudul județului Constanța. Până să ajungem în localitate am traversat un peisaj pitoresc, iar la intrare în Ostrov totul te ducea cu gândul la origini, la tradiții, la sătenii care încă mai folosesc plugul și boii, iar femeile încing cuptoarele de pâine. La intrarea în sat zărim o mașină cu lemne de la bulgari și bătrâni care dau târcoale, poate - poate sunt mai ieftine. Pe stradă doi-trei copii cu ghiozdănelele în spinare, în rest numai bătrâni. Stau în fața primăriei și se întreabă ce este cu atâtea mașini, de ce atâta agitație în localitatea lor. Speră că se va face ceva pentru ei, că se vor ivi oportunități pentru noi locuri de muncă, ajutoare. Doar bătrânii au mai rămas pe aceste meleaguri, tinerii optând pentru o viață la oraș sau în afara țării. Îi întrebăm pe săteni cum se descurcă la bătrânețe. Trag aer adânc în piept, după care încep să-și spună of-ul. Localnicii nu au bani de lemne Tănase Tudose are 83 de ani și poartă pe chip mâhnirea greutăților. „Vine iarna și dintr-o pensie de 600 de lei nu pot să fac nimic. Soția nu are niciun venit și e vai de capul nostru. Trebuie să ne cumpărăm lemne, dar cu ce bani? Trebuie să dau 700-800 de lei doar pe lemne ca să am căldură toată iarna și nu am de unde, iar de la primărie nu primesc niciun ajutor”, se plânge pensionarul. Bărbatul ne-a povestit că, dacă ar fi primar, ar ajuta bătrânii și ar crea locuri de muncă. „Problema la noi este lipsa locurilor de muncă. Care nu și-a găsit ceva a plecat la oraș. De exemplu, nepotul meu este șofer de meserie și nu-și găsește serviciu”, ne povestește Tănase Tudose. În prag de iarnă, problema cea mai mare rămâne achiziționarea lemnelor. Mașinile vin fie de la Constanța, fie de la Călărași sau din Bulgaria. O mașină mare de lemne costă 700-800 de lei dacă este de la noi sau 1.000 de lei dacă este adusă din Bulgaria. „Alea mici dacă au șapte roabe și-s ale dracului de scumpe”, se plânge Gheorghe Caraculea, un pensionar în vârstă de 70 de ani. 60% dintre localnici primesc ajutoare pentru căldură Inundațiile de acum doi ani au venit ca un blestem pentru localnici. „M-am inundat și nu am primit niciun ajutor, doar promisiuni. Am avut apă de-o palmă în casă. Au dat la alții, după preferințe. Acum strângem bani de lemne”, ne spune Marin Constantin, de 64 de ani. Florin Pascu a muncit 40 de ani la IAS. Acum se zbate să supraviețuiască cu o pensie mizeră. „Nu ne ajung pensiile, locuri de muncă nu sunt, e vai, vai de noi”, ne povestește bărbatul. Niculae Dragomir, primarul comunei Ostrov, recunoaște că sărăcia și-a pus amprenta asupra zonei. „Din cei peste 5.600 de locuitori, 50-60% primesc ajutoare pentru căldură. Veniturile oamenilor sunt destul de mici și asta se vede și din numărul mare de localnici care primesc bani de lemne. Peste 200.000 de lei reprezintă ajutorul pentru căldură”, a declarat primarul comunei Ostrov. Lipsa banilor și a locurilor de muncă sunt doar câteva dintre problemele sătenilor. Până nu demult, localnicii au avut probleme cu apa. „Mai este de lucrat la scurgeri, iar în curți fiecare și-a făcut hazna, dacă a avut bani. Suntem uitați de lume aici”, ne spune Florin Pascu. În ceea ce privește locurile de muncă, IAS-ul este singura soluție pentru muncitori, dar nici aici nu-și găsesc oamenii un loc de muncă permanent pentru că, de cum dă frigul și până în primăvară, oamenii sunt dați în șomaj, după cum ne-a povestit Marin Constantin. Ar putea să lucreze în Călărași, dar sunt probleme cu transportul. Iarna, dacă îngheață Dunărea, oamenii nu mai ajung la serviciu. Puțini sunt cei care au mașini în sat și, dacă doresc să ajungă în Constanța, așteaptă cursa, care vine de patru ori pe zi, mai puțin iarna, dacă ninge. Când ninge, nici ambulanța nu ajunge la ei Cei peste 5.600 de locuitori din Ostrov au doi medici de familie, care au contract și cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța. Cel mai apropiat centru ce internare este la Băneasa și, tot de acolo, vine cel mai repede și salvarea. Gheorghe Nicolae este unul din medicii de familie. „Nu ne lipsește nimic pe partea medicală. Avem un contract de colaborare cu Cermed și pot spune că ne descurcăm”, a afirmat medicul. Nici de medicamente nu duc lipsă oamenii, pentru că singura farmacie din localitate asigură oamenilor tratamentele necesare, iar dacă nu au rețeta respectivă se face comandă. Gheorghe Nicolae este de părere că handicapul localității Ostrov este un pod. „Cel mai apropiat oraș este Călărași, însă iarna, traficul pe Dunăre este cu semnul întrebării. Și dacă ninge iar este greu, pentru că nu se știe dacă ajunge ambulanța sau nu”, a completat medicul. Bătrânii din sat ne-au spus că ambulanțele vin de la Băneasa, Constanța sau Călărași. „Să nu fie zăpadă că mor oamenii în case”, susține Petre Jugănaru, localnic din Ostrov. Într-un sat uitat de lume, localnicii nu mai cred în nimeni și nimic, singura lor dorință fiind aceea de a veni un investitor pentru a crea locuri de muncă.