Jumătate din Constanţa, fără căldură de mai multe zile. Patru avarii RADET, într-o singură zi

Constănţenii din zona de nord a municipiului s-au bucurat de apă caldă şi căldură doar câteva ore, în cursul serii de vineri. În scurt timp, reţeaua RADET a cedat şi consumatorii racordaţi la Magistrala 2 de termoficare, adică locuitorii din cartierele Tomis Nord, Faleză Nord, Inel 2, au rămas din nou fără căldură în apartamente.







În cursul zilei de sâmbătă, s-a intervenit în mai multe zone, iar potrivit directorului RADET, Liviu Popa, sunt şanse ca, duminică după-amiază, să ajungă agentul termic şi la consumatorii afectaţi. „Ieri au fost reparate patru avarii pe magistrala M2, pe strada Nicolae Milescu Spătarul, pe conducta Dn 900 mm, o alta pe strada Zmeurei unde am înlocuit cinci metri din conducta de Dn 350 mm, o avarie pe conducta magistrală din curtea Cooperative Muncă și Artă, din zona Pod Butelii, și a patra avarie pe racordul PT24 in Piața Chiliei. Am finalizat lucrările înainte de ora 20 aseară, apoi a început CET Palas umplerea magistralei. Din informațiile pe care le primim de la CET era estimată ora 11 de finalizare a umplerii. Ultima comunicare pe care ne-au transmis-o este ora 13, din cauza fluctuațiilor de presiune. Apa trebuie să fie tratata, dedurizată şi apoi încălzită”, a declarat, pentur „Cuget Liber”, Liviu Popa.