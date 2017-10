Judeţul Constanţa, troienit de ninsori abundente şi viscol

Județul Constanța, troienit de ninsori abundente și viscol

După ce a nins o zi și o noapte în continuu, constănțenii s-au trezit, ieri de dimineață, într-un peisaj de basm. Totul alb, ferestre glazurate cu gheață, zăpadă pretutindeni, copaci încărcați de nea. Mirific! După care a început coșmarul! Mașinile din parcări erau blocate de nămeți. Pe trotuare nu se putea circula, așa că toți pietonii mergeau pe marginea drumului, la numai câțiva centimetri de autovehiculele ce derapau. Autobuzele pline patinau într-un balet nereușit, până când se înzăpezeau de tot. Șoferii mai puțin experimentați și cei cu mașinile nepregătite de zăpadă încurcau circulația, accelerând la maximum în intersecții și aruncând zăpada peste pietonii zgribuliți. Coșmarul se va repeta și astăzi, deoarece meteorologii și-au reînnoit avertizările pentru ninsori viscolite. Codul galben a fost prelungit până miercuri, 20 ianuarie, la ora 14,00. Și, chiar dacă ninsoarea se va mai potoli, războiul cu zăpada îl vom mai duce câteva zile. „Atâta vreme cât ninge lucrăm numai la îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, cu aproximativ 60 de utilaje, wolle și lame. Prioritățile le reprezintă podurile și pantele, arterele principale și căile de acces către instituțiile sanitare și de interes public. În paralel, intrăm pe străzile de legătură către arterele principale. Încercăm să menținem o stare normală a străzilor, iar când se va ridica ninsoarea sistăm lucrările pentru îndepărtarea zăpezii și începem să împrăștiem material antiderapant. La final, se va căra zăpada, mai ales din intersecțiile principale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul societății Polaris M Holding SRL, Radu Virgil. Reprezentanții Primăriei Constan-ța nu se puteau pune însă de acord câte mașini de deszăpezit au fost scoase în stradă. În primă instanță, Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al autorităților locale, a afirmat că pe străzile din municipiu s-a intervenit cu 118 utilaje. A revenit însă, mai târziu, printr-un comunicat de presă, pentru a preciza că de fapt acționează 60 de utilaje, respectiv lame, wolle, gredere și încărcătoare, dar și șase mașini de împrăștiat material antiderapant. În cursul nopții urmau să mai intervină tot pe atâtea utilaje, a mai declarat Ionuț Pripiși, șeful Corpului de Control al primăriei. Mașinile au acționat, potrivit șefului Corp Control, pe arterele principale ale municipiului, fiind neglijate însă cartierele mărginașe. „Respectăm ordinea stabilită pentru astfel de situații. Ne concentrăm atenția asupra liniilor RATC, bulevardelor principale, străzilor de legătură, precum Ion Rațiu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Brizei, străzilor unde sunt spitale și instituții publice. După ce sunt asigurate acestea, se intră și pe străzile lăturalnice”, a afirmat Ionuț Pripiși. Autobuzele RATC, suprapline, pe patine Constănțenii care nu s-au încumetat să-și scoată mașinile personale în trafic, au apelat la transportul în comun. Însă nici autobuzele RATC nu au făcut prea bine față nămeților. „Noi am scos pe traseu tot parcul, însă pe multe artere au fost blocaje. Cele mai mari probleme le-am avut în cartierul Anda, unde, la un moment dat, trei TIR-uri derapaseră și blocaseră tot bulevardul Aurel Vlaicu. Acolo au stat blocate opt autobuze și pe un sens și pe altul. La Poarta 6 am avut alte șase autobuze blocate, tot din cauza unor TIR-uri care au derapat și au blocat toată strada. Pe linia 48, temporar, nu a circulat niciun autobuz și pe linia 102 am avut foarte mari dificultăți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul RATC, Dumitru Coiciu. Polaris, depășită de situație la Mangalia În județ, Regia Județeană de Dru-muri și Poduri Constanța a intervenit cu 180 de utilaje și mașini, iar Direcția Regională cu 21 de astfel de autospeciale. Au fost însă depășite de situație, circulația desfășurându-se cu dificultate, în mare parte din cauza viscolului la sol, care crea suluri de zăpadă și îngreuna intervențiile, după cum au precizat reprezentanții direcției regionale. Comandamentul de Iarnă al municipiului Mangalia, sub coordonarea primarului interimar Ion Mincă, a anunțat, ieri, la ora prânzului, că SC Polaris M Holding SRL, societatea care prestează serviciile de deszăpezire, a fost depășită de situație. „Deși societatea a acționat cu patru utilaje în vederea îndepărtării zăpezii de pe principalele artere rutiere ale orașului, ninsoarea neîntreruptă a impus găsirea unor soluții suplimentare de intervenție. În acest sens, Comandamentul a solicitat sprijinul unor societăți din Mangalia care dețin utilaje de deszăpezire”, se arată într-un comunicat transmis redacției de Primăria Mangalia. Microbuzele de transport persoane au avut întârzieri de câteva ore Indiferent de localitatea de reședință, cetățenii care au vrut cu tot dinadinsul, ieri, să ajungă la serviciul din Constanța au trebuit să se înarmeze cu multă răbdare. Drumul pe care, în mod obișnuit, îl parcurgeau între o jumătate de oră și un ceas, s-a dovedit mult mai lung din cauza ninsorii abundente și a troienelor pe care utilajele de deszăpezire nu reușeau să le îndepărteze de pe șosele decât pentru maximum două ore. Pe ruta Constanța - Ovidiu - Lumina - Năvodari, microbuzele de transport persoane au avut întârzieri conside-rabile. „Mașina care duce muncitorii la Midia Năvodari a plecat azi-dimineață la 5,30 și a ajuns la 8,30, când ar fi trebuit să facă aproximativ jumătate de oră”, ne-a spus reprezentantul firmei transportatoare. Mai târziu, în jurul orei 11,00, drumul dintre Lumina și Năvodari era deja impracticabil, microbuzul nemaiputând să înainteze până la capătul cursei. Cernăvodărenii care au cutezat să pornească spre Constanța au petrecut mai bine de trei ore pe drum, întrucât microbuzul în care se aflau a rămas prins în trafic, din cauza unor accidente cauzate de condițiile meteorologice. „Microbuzul care a plecat la ora 10,00 din Cernavodă spre Constanța nu a ajuns nici la ora aceasta”, ne-a spus, în jurul orei 15,00, reprezen-tanta firmei de transport care asigură ruta respectivă. Nici locuitorii din sudul județului nu au fost mai norocoși, în cursul după-amiezii microbuzele care transportau persoane înspre și dinspre Mangalia rămânând prinse în trafic. „La Costinești, în dreptul bifurcației, sunt mai multe mașini mici înzăpezite, zăpada este de aproape un metru și nu se poate avansa”, ne-au transmis reprezentanții unei firme de transport. La fața locului au intervenit atât angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, cât și cei ai direcției județene. De asemenea, locuitorii din Techirghiol nu au mai putut să iasă și să intre în localitate, transportul rutier de persoane fiind întrerupt complet în timpul zilei, din cauza șoselei înzăpezite. Aseară, autoritățile au anunțat că șoseaua dintre Agigea și Negru-Vodă a fost închisă. Autocare cu români, înzăpezite în Bulgaria Trei autocare cu români au rămas, ieri, înzăpezite pe drumurile din Bulgaria. Potrivit polițiștilor de frontieră de la Grupul de Nave Mangalia, unul dintre autocare, în care se aflau 13 români, era, ieri după-amiază, la aproximativ șapte kilometri de graniță, iar pentru ajutorarea pasagerilor au fost trimise mașini de teren cu mâncare, ceai și combustibil. Celelalte autocare se aflau la 25 de kilometri și respectiv 80 de kilometri de frontieră. Două din cele trei autocare au ajuns aseară în țară.