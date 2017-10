Judeţul Constanţa, sub standardele impuse de UE privind spaţiile verzi pe cap de locuitor

Județul Constanța, sub standardele impuse de UE privind spațiile verzi pe cap de locuitor

Primăriile orașelor din județul Constanța au depus la sediul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) registrul spațiilor verzi, iar situația este catastrofală. Media pe județ arată că avem 13,6 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, la coada listei aflându-se Băneasa, cu 6,1 mp/locuitor. În municipiul Constanța, spațiile verzi dispar sub roțile excavatoarelor, deși norma nu este atinsă: 12,4 mp/locuitor. Administrațiile locale din județul Constanța au întocmit un registru cu spațiile verzi și l-au trimis către APM Constanța. Situația este îngrijorătoare în 9 din cele 10 orașe, singura care stă bine la acest capitol fiind localitatea Eforie, cu 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Spațiile verzi, distruse cu aviz oficial Potrivit informațiilor furnizate de Daiana Oprescu, directorul coordonator al APM Constanța, fiecare constănțean beneficiază de 12,4 metri pătrați de spațiu verde, cu mult mai puțin față de media impusă de Uniunea Europeană, adică 26 mp/locuitor. Suprafața de spațiu verde întreținută în municipiul Constanța este de 387,5 ha, iar în stațiunea Mamaia, de 66 ha. Dacă raportăm suprafața la numărul de locuitori ai orașului de la malul mării, rezultatul ne arată că suntem la jumătatea normei. Din păcate, autoritățile locale nu sunt interesate de extinderea zonelor verzi, din contră, defrișează copacii din stațiunea Mamaia pentru a crește numărul parcărilor. În Parcul Tăbăcărie, oaza de verdeață a fost distrusă pentru a face loc unui mall. În parcul de la Casa de Cultură, în loc de iarbă se înalță biserici. În parcul din apropierea Primăriei Constanța se ridică sediul Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pe spațiul verde, deși ridicarea clădirii intră sub incidența legislației privind interzicerea construirii pe spațiul verde. Mangalia are 9,5 mp de spațiu verde pe cap de locuitor Cât privește celelalte orașe, suprafața de spațiu verde este insuficientă și la Cernavodă - 19,6 mp/locuitor, Techirghiol - 15 mp/locuitor, Năvodari - 13,4 mp/locuitor, Hârșova - 21,09 mp/locuitor, Mangalia - 9,5 mp/locuitor, Negru Vodă - 14-16 mp/locuitor, Ovidiu - 8,2 mp/locuitor, Băneasa - 6,1 mp/locuitor. Conform planului de investiții, Primăria Cernavodă are în perspectivă extinderea spațiului verde cu o suprafață de 21,5 ha, Primăria Techirghiol suplimentează suprafața de spațiu verde cu peste 87.000 mp, iar autoritățile de la Băneasa și Ovidiu au întocmit documentația pentru accesarea de fonduri prin programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități. Proiecte sunt în toate orașele însă, până acum, nu au apărut rezultate notabile. Orașele constănțene tind să devină adevărate întinderi de beton, în locul spațiilor verzi apărând, din ce în ce mai mult, clădiri moderne. Autoritățile publice locale au obligația de a asigura, până pe data de 31 octombrie 2010, o suprafață de spațiu verde de minimum 20 de metri pătrați pe cap de locuitor, din teren intravilan, iar până la în 2013, suprafața trebuie să ajungă la 26 de metri pătrați pe cap de locuitor. Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății sugerează un minim de 50 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor.