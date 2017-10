Joburi tentante peste hotare. Se caută culegători de mazăre, chelneri şi mecanici

Joburi tentante peste hotare. Se caută culegători de mazăre, chelneri și mecanici

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) vine în ajutorul șomerilor și le oferă un număr de 1.747 de locuri de muncă peste hotare, prin rețeaua Eures. Spre exemplu, un maseur în Spania va primi 960 euro pe lună, în timp ce un șofer de camion, între 1.900 și 2.600 euro. În Slovenia, un zugrav vopsitor își va umple buzunarele o dată la 30 de zile cu 1.200 euro pe lună, iar un lăcătuș mecanic cu 1.500 euro pentru 170 de ore, la care se adaugă diurnă și ore suplimentare. În Austria, salariul unui ajutor de bucătar variază între 1.550 și 1.800 de euro lunar, în funcție de calificări, același venit încasându-l și chelnerii și bucătarii șefi. În Danemarca, culegătorii de mazăre vor fi plătiți cu 690 de euro, pentru 172 de ore. Aici, dacă se culege mai mult de 1.950 kg pe lună, se va plăti, pentru fiecare kilogram cules în plus, 0,35 euro pe kilogram, ca bonus la salariul minim.De precizat că impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu, conform legislației portugheze. Pentru cei care sunt interesați să lucreze în Germania, ca instalatori, în cazul acestora, salariul este negociabil, în funcție de calificare și experiența profesională. Tot aici, un mecanic de locomotivă va primi între 2.322 și 2.616 euro, un mecanic industrial - 2.200 euro pe lună, iar un inginer în aeronautică - 42.000 - 60.000 euro pe an, conform contractului colectiv de muncă în domeniu.Tot această țară mai are nevoie de recepționeri, asistenți medicali, hamali, sudori, electricieni etc. În Italia, asistenților medicali li se vor oferi zece euro pe oră, iar un măcelar în Malta, va încasa între 250 și 300 de euro pe săptămână, plus plata orelor suplimentare. Alte posturi le sunt oferite constănțenilor în Marea Britanie, ca îngrijitori persoane la domiciliu - între 8,30 și 11,5 lire pe oră.Partea bună este că cei care au lucrat cel puțin un an peste hotare, cu acte în regulă, pot solicita pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrată, desigur, dacă îndeplinesc condițiile de pensionare. Veniturile din această pensie li se plătesc de statul în care au lucrat și se pot transfera în România în lei.