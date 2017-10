Joburi pentru constănţeni. Ce meserii sunt la mare căutare

Joburi pentru constănțeni. Ce meserii sunt la mare căutare

Constănțenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție, zilele acestea, 304 oferte. Posturile oferite de patroni, prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), sunt rezervate, în special, celor cu studii medii și mai puțin pentru absolvenții cu studii superioare. Astfel, șomerii pot opta pentru posturi de electricieni nave, experți achiziții publice, faianțari, gipsari, graficieni calculatoare, infirmieri, macaragii, tâmplari, tapițeri. În același timp, se caută tubulatori navali, zugravi, sudori sau agenți pentru curățenie la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Pentru cei care vor să se angajeze ca agenți de vânzări sau lucrători comerciali, acestora li se cere în plus permis de muncă.Persoanele care nu reușesc să se angajeze sau cei cărora nu le sunt pe plac ofertele actuale vor primi în continuare indemnizația lunară, care se compune din 75% din salariul minim brut pe țară, la care se adună, în funcție de vechime, o cotă procentuală din media veniturilor realizate de persoana în cauză în ultimele 12 luni. Ca urmare, cotele procentuale sunt diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.Pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani, indemnizația de șomaj se va calcula în funcție de 3% din media veniturilor realizate în ultimul an anterior pierderii locului de muncă. Pentru cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare, cota va fi de 5% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, pentru cel puțin zece ani de stagiu de cotizare, cota este de 7%, iar cota de 10% din media veniturilor pe ultimul an lucrat se va lua în calcul în cazul persoanelor care au avut un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.