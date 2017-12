JCI a încheiat un nou an de succes

Gala Junior Chamber Internațional (JCI) Constanța 2017 a avut loc zilele trecute, evenimentul marcând cele mai importante activități din acest an. Potrivit reprezentanților JCI, anul 2017 a fost un an prosper, în care aceștia au organizat numeroase proiecte de succes, pe domeniile antreprenoriat, dezvoltare personală, relații internaționale, sănătate și social. Dintre acestea amintim: Expo ONG, Meet JCI, Public Speking și Dabate, Atelierul Zânelor, Quicklink Business Networking Event, JCI Play 4x4, Conferința Natională JCI România 2017, Teen Edu, dar și diferite campanii umanitare.Totodată, la finele săptămânii trecute au fost premiați și tinerii cu rezultate excepționale nominalizați de JCI Constanța pentru proiectul internațional TOYP (Ten Outstanding Young Persons), aceștia fiind: Paul Huidu Gerea, George Chichirim, Radu Vasile, Cătălina Ponor, Răzvan Florea, Diana Stănculescu, Celine Ali, Andrei Popescu, Elif Memet și Alina Vasea.Evenimentul a fost un prilej pentru a premia și membrii cu rezultate deosebite în anul acesta, Iacob Filip fiind votat cel mai implicat membru, iar Cristian Munteanu, cel mai bun manager de proiect. Daniela Fântână, președinte JCI Constanța 2017, și-a încheiat mandatul și a predat ștafeta lui Cristi Stancu, care a coordonat Gala JCI Constanța cu succes și care va fi președinte în anul 2018.