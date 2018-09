Jandarmii, alături de elevii din Constanţa şi în acest an şcolar

Jandarmii, alături de elevii din Constanța și în acest an școlar

Ziua de ieri a marcat începutul unui nou an școlar, ocazie cu care jandarmii din Constanța au fost alături de elevi.Oamenii legii au asigurat măsuri de ordine și siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar și au fost prezenți la instituții de învățământ din localitățile Constanța, Medgidia și Cernavodă, unde au prezentat mesajul inspectorului general al Jandarmeriei Române adresat profesorilor, părinților și elevilor.Ca sfat general, pentru o mai mare siguranță, Jandarmeria constănțeană le recomandă elevilor să adopte un comportament civilizat, să evite barurile, sălile de jocuri, pariuri sportive, etc., iar părinților să nu lase asupra copiilor sume mari de bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare.Ordinea, liniștea și siguranța vor fi și în acest an prioritare, dau asigurări jandarmii.„Le dorim tuturor elevilor să aibă parte de un an școlar plin cu reușite, cu rezultate deosebite la învățătură, în care să acumuleze cât mai multe cunoștințe care să le modeleze caracterul și să îi pregătească pentru viață!”, este mesajul Jandarmeriei Constanța.