Jandarmeria nu va face excepții de Revelion! Respectați restricțiile sanitare

Jandarmeria reamintește că și în noaptea de Revelion rămân în vigoare restricțiile sanitare și subliniază că nu se va renunța la amenzi.

"În fiecare an, în perioada sărbătorilor intensificăm numărul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe lângă pericolele din fiecare an în această perioadă, avem și context pandemic, avem în continuare restricții. Nu ne relaxăm și sfătuim și cetățenii să nu se relaxeze prea mult, pentru că e importantă sănătatea", a declarat la Digi24 Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.







Rămâne în vigoare interdicția de deplasare 23.00 – 5.00, cu excepțiile prevăzute de lege.







Întrebat dacă se vor da amenzi și de Revelion, el a răspuns: "Ori de câte ori am constatat o încălcare a legii, nu am fost ezitanți. Pentru sănătatea colectivă, nu vom face nici de această dată foarte multe excepții, pentru că îndemnăm pe toată lumea să respecte regulile. Începem cu exemplul personal. Vedem jandarmi cu masca, mănuși, păstrăm distanța fizică și îndemnăm pe toată lumea să facă la fel".