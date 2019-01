Jale în spital! Copiii bolnavi, internaţi şi câte doi în pat

„La noi, la grădiniță, cei mici sunt controlați zilnic. Din păcate, unii dintre ei tușesc rău, le curge nasul și asistenta nu vede acest lucru ori nu vrea să vadă, așa că prefer să-l mai țin acasă câteva zile. Ne-am săturat de spital”, a spus, la rândul său, Mioara G., mama unui copil în vârstă de cinci ani.



Situația devine și mai gravă cu cât accesul vizitatorilor în spital a fost limitat din cauza carantinei. În prezent, nu pot intra vizitatori decât în situații speciale și numai după ce au fost echipați cu halat, totoși și mască specială de protecție. Măsura a fost impusă prin ordin ministerial, pentru a evita răspândirea virusului gripal și a celorlalte afecțiuni respiratorii.



Ca urmare, dragi părinți, fiți foarte atenți la simptomele pe care le manifestă cei mici. Specialiștii Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța spun că față de alte viroze respiratorii, gripa debutează brusc, cu febră mare, frecvente dureri de mușchi și articulații, durere de cap și stare generală alterată. Spre deosebire de gripă, debutul virozelor respiratorii este lent, se remarcă rinoreea, tusea și răgușeala.



„Noi am fost mai norocoși, în sensul că cea mică nu a fost nevoită să împartă patul cu alt copil. Aseară am auzit, în schimb, asistentele, când voiau să aducă o canapea dintr-un cabinet medical, pentru a putea prelua alte două cazuri. Este foarte greu să stea în aceeași încăpere mai multe suflete și fiecare dintre acești micuți are o altă problemă: unii sunt răciți, alții au rotavirus etc. Nu este normal ca cei cu gripă și viroze să fie internați laolaltă cu ceilalți pacienți”, a spus, speriată, o altă mămică.De teamă, mulți părinți au preferat să nu își mai ducă ieri dimineață copiii la grădiniță.