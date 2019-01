Iți place să primești buchete de trandafiri roșii? Iată cum să le menții proaspete o perioadă îndelungată!





Sucuri acidulate



Ti-au mai ramas cateva picaturi de cola? Nu le arunca! Pune aproximativ un sfert de cana in apa din vaza de flori. Zaharul din aceasta bautura carbogazoaza iti va ajuta trandafirii sa reziste mult mai mult timp. Truc: daca ai o vaza transparenta si iti doresti ca apa sa ramana incolora, atunci alege un suc incolor sau unul cu o culoare deschisa.





Fixativ de par



Fixativul nu este doar aliatul unui par perfect, ci si al unor buchete de trandafiri rosii pe care sa-i poti admira o perioada mai lunga. Pulverizeaza-l spre flori de la o distanta de 20-30 centimetri, doar pe partea inferioara a petalelor si frunzelor.





Otet de mere



Oricine isi doreste sa se bucure mai mult timp de frumusetea buchetelor de trandafiri rosii, iar pentru acest lucru exista nenumarate metode la indemana oricui. Cu siguranta ai in casa o sticla de otet de mere. Adauga doua linguri in apa din vaza, alaturi de alte doua linguri de zahar. Asigura-te ca schimbi apa florilor o data la cateva zile pentru a imbunatati rezistenta trandafirilor tai.





Vodka



Secretul de a pastra buchetele de trandafiri proaspete cat mai mult timp este sa diminuezi pe cat posibil dezvoltarea de bacterii in apa. Adauga in apa florilor cateva picaturi de vodka (sau oricare bautura spirtoasa fara culoare) pentru a asigura protectia antibacteriana, alaturi de 1 lingura de zahar. Schimba apa florilor in fiecare zi, evident, revenind cu aceeasi doza de vodka si zahar.





Aspirina



De acest mic truc ai auzit cu siguranta si tu inca de cand erai mica. Secretul unor buchete de trandafiri rosii proaspeti o perioada indelungata este aspirina. Da, banala aspirina adaugata in apa poate sa faca minuni! Ca in cazurile anterioare, este necesar sa schimbi apa din vaza o data la cateva zile.





Zahar



Si pentru ca am tot amintit de zahar pana acum, da, acest ingredient este perfect pentru ca buchetele de trandafiri rosii sa reziste mai mult timp. Dizolva 3 linguri de zahar si 2 linguri de otet alb intr-un litru de apa calda. Atunci cand umpli vaza, asigura-te ca ai acoperit 7-10 centimetri din cozile florilor. Zaharul hraneste plantele, in timp ce otetul inhiba cresterea bacteriilor. Vei fi surprinsa cat timp aranjamentul ramane proaspat.





Este un lucru deja cunoscut: femeile adora sa primeasca buchete de trandafiri rosii. Indiferent ca vorbim despre o ocazie speciala, precum e Valentine’s Day, Ziua Femeii, ziua de nastere sau ne raportam la placerea de a primi cadouri ad-hoc, este mereu placut sa fii surprinsa cu un buchet atat de frumos. Dar nu ai fost niciodata curioasa cum sa maresti durata de viata a florilor tale preferate? Este trist sa le privesti cum se ofilesc in vaza dupa doar cateva zile de la primire.Iata ca ti-am pregatit un ghid de unde sa afli cum sa lungesti viata mult indragitelor buchete de trandafiri rosii . Vei avea nevoie doar de ingredientele pe care le ai deja in bucatarie.