Îţi cauţi un job? Iată care sunt cei mai buni angajatori din România

Îți cauți un job? Iată care sunt cei mai buni angajatori din România

11 companii din țara noastră au fost nominalizate, anul acesta, pentru titlul de Cel mai bun angajator 2016. Studiul a fost realizat de Aon România, pe baza unor criterii ce privește nivelul de satisfacție al angajaților, dar și echilibrul între viața lor personală și cea profesională.În ediția 2016 a Galei „Aon Best Employer” au fost companiile Adobe Systems România, Autonom, Edenred România, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Mars România și Royal Canin România (ca parte a Mars în România), MSD România, Nutricia Early Life Nutrition România, Pfizer România, Premier Restaurants Ro-mânia și Timac Agro România.Conform studiilor, 67 din sută din angajații companiilor Best Employer sunt convinși de faptul că sunt plătiți pe măsura efortului pe care îl depun în cadrul companiei. De asemenea, trei sferturi din angajații celor 11 companii nominalizate se declară satisfăcuți de nivelul beneficiilor oferite de angajator.Best Employer Study analizează nivelul de implicare profesională (engagement) a angajaților în baza a trei dimensiuni - SAY, STAY și STRIVE - ce pot fi influențate de gradul de satisfacție a angajaților cu privire la anumite categorii, cum ar fi sentimentul împlinirii, autonomia, resursele, oportunitățile de învățare și dezvoltare, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, mediul de lucru, colegii, managementul performant, reputația angajatorului, atenția acordată angajaților, recompense și recunoaștere.La categoria SAY, angajații vorbesc pozitiv despre compania angajatoare în discuțiile cu prietenii, colegii sau clienții, companiile Best Employer au înregistrat anul acesta un nivel de 87 la sută, în timp ce restul a înregistrat un scor de 70 la sută.La categoria STAY, angajații își doresc să rămână pe termen lung în compania pentru care lucrează, nu se gândesc să o părăsească și și-ar recomanda angajatorul prietenilor, pentru acest an scorul mediei companiilor a fost de 62 la sută, față de scorul primit de Best Employers, de 77 la sută.Iar, în ce privește categoria STRIVE, angajații depun extra efort în activitatea lor de zi cu zi, studiul din 2016 arată un impresionant scor de 81 la sută pentru angajații din companiile Best Employers față de 60 la sută pentru medie.