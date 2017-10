Istorie îngropată în gunoaie

Continuăm astăzi periplul în zona peninsulară a Constanței, lăsată în paragină de autorități, cu bună știință, ani de zile. Am ales de data aceasta strada Ovidiu, aflată chiar pe malul portului, între Piața Ovidiu și strada Marinarilor. Pe o latură se află imobile vechi, multe dintre ele într-o stare avansată de degradare, iar pe cealaltă parte ruinele cetății Tomis. În nord, strada se învecinează cu Edificiul Roman cu Mozaic, iar la sud se află statuia lui Anghel Saligny și Poarta 1 a Portului Constanța.Străduța îngustă nu are însă deloc strălucirea și măreția zonei în care se află. Strada Ovidiu este un nume prea frumos și încărcat de prea multe semnificații pentru o alee distrusă, uitată de autorități, probabil într-un sertar prăfuit. Deși oferă o vedere panoramică deosebită asupra portului, dar și zonei turistice, aleea este plină de gropi, de ziduri distruse și de garduri ruginite. Ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase promenade ale Constanței, mai ales că include două puncte turistice importante - Portul turistic și statuia lui Saligny - este, de fapt, o ruină, dar nu în sensul bun al cuvântului. Este o paragină, o distrugere, o nepăsare totală.Clădiri pe cale de disparițieMalurile sunt rupte, iar gardurile de protecție sunt ruginite și distruse. În semn de „prețuire” a istoriei unuia din cele mai vechi așezăminte din țara noastră, localnicii din zonă și-au aruncat gunoaiele chiar pe mal, îngropând ruinele bătrânului Tomis în deșeuri de toate soiurile. Și pentru ca peisajul să fie complet, ceva mai sus, aproape de Edificiul cu Mozaic, stau la loc de cinste și tomberoanele de gunoi. Măcar sunt goale, semn că salubrizarea a trecut recent prin zonă.„Este inadmisibil ce se întâmplă aici. Nu îmi vine să cred că gunoaiele acoperă ruinele. Clădirile stau să cadă. Nu am mai fost de ceva timp pe aici, iar acum am fost pur și simplu șocată”, ne spune Claudia Petrea.Femeia privește supărată de jur împrejur și ne arată un panou agățat pe un gard, unde suntem avertizați că am putea fi răniți de cărămizile desprinse dintr-un imobil distrus.Locuri unice, tratate cu nepăsareȘi mai grav este că sub mormanele de gunoi zac ruinele bătrânei cetăți Tomis. Autoritățile au lăsat istoria pradă gunoaielor. Nu i-a interesat faptul că le șterg constănțenilor dreptul la istorie și că le gonesc turiștii. Astfel de locuri unice în România și chiar în Europa sunt conservate în alte orașe precum Sibiu, Brașov, cu maximă responsabilitate. Primarul nostru plimbăreț și acoliții săi nu au dat nici doi bani pe străduța Ovidiu, așa cum au procedat sistematic cu întreaga zonă peninsulară. Nu le-a păsat și au lăsat totul în paragină.Acum, deși este al unsprezecelea ceas, s-ar mai putea recupera ceva. Niciodată nu este prea târziu să ne salvăm istoria!