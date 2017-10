Istoria ciuruită a Constanţei

1

Hai sa fim sinceri

Treaba merge bine la Constanta.A spus-o si Miron Mitrea care si-a urcat apoi fundul in masina si a plecat sa se odihneasca putin la casa lui din Alpii Austriei.In plus,si eu cred ca treaba merge bine la Constanta.Chiar daca multi nu-l suporta pe Mazare,trebuie sa recunoastem sincer,ca el are un mare merit.Mazare este singurul primar din lume care a dovedit clar ca o primarie nu are nevoie de primar.Cu el sau fara el treaba merge bine. Primaria asta ne costa cam mult,este bine sa facem o reforma.In locul primariei avem nevoie de patru mese, patru scaune,patru "vedete" tinere si un container pe post de acoperis.La prima masa o vedeta inregistreaza nasterile,la a doua masa o vedeta inregistreaza casatoriile,la a treia masa sunt inregistrate decesele iar la masa nr.4 este deschis Serviciul de Explicatii pentru Populatie(pe scurt S.E.P.).De exemplu,daca strada ta are trotuarul spart sau daca nu poti sa dormi noaptea din cauza cainilor,te duci la masa nr.4 ca sa primesti explicatii.Este cel mai important serviciu din mini-primaria noastra.Daca stau bine sa ma gandesc, Serviciul de Explicatii poate fi modernizat.In loc de masa,scaun si vedeta se instaleaza un automat cu fisa.Automatul cu fisa trebuie sa fie ceva in genul bancomatului.El seamana cu un bancomat numai ca are in plus o goarna.Cetateanul care intreaba,de exemplu, de ce orasul lui este murdar,baga o fisa in automat si asculta explicatia politrucului de serviciu,transmisa prin goarna "device-ului".Pai ce,nu am dreptate ? Intreb si eu.De ce avem nevoie de un arhitect sef al orasului ? Nu vedeti ca fiecare construieste ce vrea,unde vrea,cat vrea si cum viseaza el noaptea ? Chiar asa.De ce sta primaru' asta pe capul nostru ?