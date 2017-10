Îşi terorizează vecinii. "Stăm lângă un focar de infecţie! Ne-au invadat şobolanii!"

Își terorizează vecinii. "Stăm lângă un focar de infecție! Ne-au invadat șobolanii!"

Traiul la casă este, de obicei, mai tihnit decât cel la bloc. Dar atunci când ai un vecin care face o pasiune din a colecta gunoaie și animale în curte, viața devine un adevărat coșmar.Asta pățesc de câțiva ani mai multe familii de pe strada Banu Mihalcea din Constanța, chiar la intersecția cu bulevardul Mamaia. Deși stau într-una din cele mai bune zone ale orașului, oamenii sunt disperați! Nu mai pot ieși în curte de mirosul pestilențial care se resimte în toată zona, iar curțile le-au fost „invadate” de șobolani imenși. Sursa este curtea unui bătrân care, deși are o casă boierească frumoasă, a transformat-o în groapă de gunoi și adăpost pentru zeci de animale - câini și pisici.Nea Costel, căci așa ne-au spus vecinii că se cheamă bărbatul, este pensionar, dar nu a împlinit încă 70 de ani. Este în puteri, însă în curte și în casă nu a mai fost făcută curățenie de ani buni. Mai mult decât atât, bărbatul a adunat mormane de gunoaie. Mai mulți câini le păzesc cu îndârjire. Și se pare că în casă sunt adăpostite cel puțin 30 de pisici.„Ne-a disperat omul acesta. Nu se poate vorbi cu el. Probabil că are ceva probleme de sănătate. Curtea și casa au ajuns în halul acesta în ultimii ani, după ce au murit părinții lui. Bătrânii o întrețineau. El a locuit aici toată viața, dar niciodată nu a făcut nimic. Când a rămas singur, totul a devenit o groapă de gunoi. Aduce gunoaie, resturi, orice găsește. Nu ne-ar deranja deloc, e curtea lui, nu are decât să facă ce vrea. Dar deja a devenit un focar de infecție. Miroase îngrozitor și este plin de șobolani. Am pus otravă și am omorât zece șobolani imenși în ultima perioadă, numai la mine în curte. Este strigător la cer ce se întâmplă. Riscăm să ne îmbolnăvim cu toții!”, ne-a povestit vecinul gard în gard cu nea Costel.„Ne-am umplut de șobolani!“Aceleași probleme le au însă și ceilalți vecini. O femeie ne-a invitat în curtea sa și ne-a arătat găurile în pământ făcute de șobolani, dinspre curtea lui nea Costel către casa ei.„În fiecare seară, apar alte găuri. Noi le astupăm, punem otravă, încercăm să ne ferim cât putem, dar sunt foarte mulți și efectiv ne invadează. Animalele fac mizerie, gunoaiele miros și ele urât, este imposibil să stăm în curte. Nici ferestrele casei nu le putem deschide ca să aerisim. Intră mirosul ăsta greu, de îți vine să vomiți”, ne-a spus supărată femeia.Am vrut și noi să stăm de vorbă cu nea Costel, dar, deși, am strigat de mai multe ori la poartă, nu am primit niciun răspuns.„Este plecat să strângă gunoaie. Stă toată ziua în parcarea unui supermarket din Faleză Nord, adună gunoaiele pe care le aruncă cei de la magazin și le aduce acasă. Nu știu ce face cu ele, probabil că mănâncă și el, dă și la pisici, câini”, ne-a informat vecinul.Nu are nici apă curentăGrav este că nea Costel nu are nici apă curentă. Și riscă să rămână și fără curent electric.„Adună apă în bidoane, își face nevoile în lighean și iese și aruncă la canalizare, pe stradă. Vă dați seama în ce hal miroase. Apă nu mai are, a oprit-o el pentru că îi curge în casă și nu vrea să repare. A venit o femeie să citească, de curând, contorul de energie electrică și a ieșit săraca, imediat, neagră pe haine, de purici. Era pur și simplu plină de purici. Se ținea cu mâna de nas. A zis că nu mai intră niciodată acolo. Nu se poate respira. Miroase îngrozitor înăuntru și sunt zeci de pisici. A plecat aproape plângând”, a mai povestit bărbatul.Vecinii spun că au solicitat firmei de salubrizare să vină, dar li s-a spus că nu pot să intre în curtea omului.„În cursul acestei săptămâni, vom merge și la Primăria Constanța să solicităm sprijin. Poate există o soluție să îl determine pe proprietar să igienizeze măcar curtea. Nu mai putem să trăim în infecția asta”, ne-au anunțat vecinii.