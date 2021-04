IPS Teodosie: „Vă invit la Înviere, la malul mării! Veniţi câţi doriţi, este loc pentru toţi!”

Pentru că anul acesta, la fel ca şi în 2020 nu va putea merge în penitenciare, IPS Teodosie a vorbit şi despre deţinuţi. El a spus că mulţi dintre ei se deschideau, atunci când îi vizita, în taina spovedaniei. Mai mult decât atât, unii deţinuţi L-au cunoscut acolo pe Iisus. „Dragi credincioşi din penitenciare, să nu vă socotiţi osândiţi la moarte! Unii dintre voi sunt închişi pe nedrept, dar, bucuraţi-vă, căci şi Iisus şi apostolii Săi au fost închişi pe nedrept. Aveţi ocazia să vă îndreptaţi! Împacaţi-vă cu cei ce v-au supărat! Noi vă pomenim mereu, eu vă îmbrăţişez ca un părinte! Hristos a Înviat pentru toţi cei din penitenciar!”, este mesajul transmis de IPS Teodosie.





Imediat după aceea, va avea loc procesiunea spre Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Lumina se va da la ora 23.45, iar slujba se va ţine afară, în aer liber. Pe această cale, IPS Teodosie îi îndeamnă pe credincioşi să vină să se împărtăşească, să ia lumină, dar să respecte, în acelaşi timp, măsurile de siguranţă, mai ales că spaţiul este suficient de mare în această zonă.„Iubiţi credincioşi, vă invit la Înviere, la malul mării, veniţi câţi doriţi, pentru că este loc pentru toţi! În plus, este posibil să se instaleze şi un ecran afară, pentru a fi urmărită slujba. Ne aflăm în preajma celei mai mari sărbători, a Paştelui. Sigur că această sărbătoare este precedată de săptămâna în care petrecem deniile şi sfintele liturghii din perioada aceasta, iar vineri este zi de post negru şi fără nicio liturghie. Iată, pentru sărbătoarea Paştelui, ca în fiecare an, vom avea parte de sfânta lumină, adusă de la Ierusalim, prin purtarea de grijă a Patriarhiei Române. Paştele este cea mai mare sărbătoare, pentru că este împlinirea noastră. Prin sărbătoarea aceasta, ne izbăvim, iar în fiecare an se înnoieşte sărbătoarea. Trebuie să precizez că sărbătorile religioase nu sunt comemorări, ci sunt trăiri intense ale momentelor mântuitoare. Apogeul momentului de Înviere este tocmai această sărbătoare, care a fost pregătită din vechime. A existat Paştele iudeilor, iar în anul când Iisus a fost răstignit, a pătimit şi a murit, Paştele începea chiar de joi sau vineri seara. Noi, ortodocşii avem întotdeauna Paştele după Paştele iudeilor, după echinocţiul de primăvară şi după lună plină. Iată, nouă ne vine sărbătoarea din cer, pentru că aducem sfânta lumină de la Ierusalim şi o dăruim credincioşilor. Această sfântă lumină este harul în care s-a îmbrăcat Hristos, după Înviere, este energia dumnezeiască prin care noi luăm arvuna vieţii celei veşnice. De aceea, ne şi salutăm cu cel mai frumos salut «Hristos a Înviat!» şi ni se răspunde cu «Adevărat a Înviat!». Totodată, sărbătoarea Paştelui este sărbătoarea păcii şi a dragostei, şi a bucuriei”, a precizat Înaltpreasfinţitul.