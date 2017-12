IPS Teodosie: "Înaintea lui Dumnezeu nu îți pierzi niciodată șansa de a fi iertat". Ce s-a întâmplat cu preotul Ciprian Guriță

Iată că, la câteva luni după ce s-au căit public pentru faptele săvârșite, Sfântul Sinod a luat o decizie în privința foștilor preoți Costică Antoche și Ciprian Nicu Guriță.Precizăm că aceștia au fost caterisiți pentru numeroase încălcări ale regulamentelor bisericești. Astfel, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că Sfântul Sinod a analizat cererile de iertare a foștilor preoți Costică Antoche și Ciprian Nicu Guriță și a decis ridicarea caterisirii dor pentru părintele Guriță, care va putea sluji pe viitor, din nou, rămânând de văzut unde va putea fi reîncadrat ca și preot.„El a arătat și prin fapte că se căiește pentru ceea ce a făcut, dar în privința preotului Costache Antoche, situația trebuie clarificată. În primul rând, el trebuie să arate că nu persistă în păcate. Oricum, și în privința lui, tot Sfântul Sinod va lua decizia. Cert este că înaintea lui Dumnezeu nu îți pierzi niciodată șansa de a fi iertat”, a precizat IPS Teodosie.Reamintim că, în luna iunie a acestui an, cei doi și-au cerut public iertare pentru faptele care au dus la caterisirea lor, demers care face parte dintr-o procedură mai amplă, aceea de a obține iertare din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.Cine sunt și ce au făcut fețele bisericești? Costică Antoche a fost, mai mulți ani, preot al parohiei „Sfântul Ștefan” din zona Gării din Constanța, iar prima lui judecată în Consistoriul Eparhial a avut loc în urmă cu aproximativ 11 ani, pentru mai multe capete de acuzare, respectiv: căderea și persistența în păcatul desfrâului; hotărârea definitivă de a divorța; faptul de a se cununa a doua oară, cu o altă femeie în anul 2000, în timp ce asupra căsniciei sale nici măcar nu s-a intentat divorțul. Apoi, în timp ce se afla în situație de desfrâu, fiind concomitent cununat de două ori, Centrul Eparhial l-a promovat în funcția de inspector de specialitate, încredințându-i cinstea de a conduce activitatea de pelerinaj în Eparhie, concomitent cu acordarea distincției bisericești de iconom stavrofor etc. În plus, deși a fost sfătuit, în repetate rânduri, să nu divorțeze, se pare că preotul nu numai că nu a înțeles acest lucru, ba chiar, în prezent, a divorțat chiar și de a doua soție.A doua sa judecare în Consistoriu a fost în anul 2014 pentru nesupunere și neascultare de autoritatea bisericească-Arhiepiscopia Tomisului, prin faptul că, fiind oprit de la săvârșirea celor sfinte, a slujit sfânta liturghie cu preoți caterisiți.În ceea ce-l privește pe Ciprian Nicu Guriță, el fost preot la Parohia Eforie Nord II și a fost judecat la data de 29 iulie 2011, pentru neascultarea și nesupunerea față de organele bisericești superioare (Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și Permanența Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului), în legătură cu refuzul de a accepta pedeapsa Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Este vorba despre transferul disciplinar la parohia Țibrinu, pe care Arhiepiscopia Tomisului nu a putut, astfel, să o pună în aplicare.