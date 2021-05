ÎPS Teodosie, despre acuzaţiile Patriarhiei: „Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem”

Aşadar, este evident că Patriarhia Română nu este de acord cu reactivarea Mitropoliei Tomisului, despre care, în urmă cu aproximativ trei luni, ÎPS Teodosie spunea că reînfiinţarea ei ar fi o reparaţie morală, întrucât la Tomis a existat mitropolie, încă din secolul V după Christos şi a dispărut după ce Dobrogea a intrat sub stăpânire otomană. În acest sens, Arhiepiscopia Tomisului a depus la Sfântul Sinod o solicitare de reactivare a Mitropoliei Tomisului. Dacă solicitarea cu pricina ar fi aprobată, Arhiepiscopia Tomisului ar fi ridicată la rang de Mitropolie, iar ÎPS Teodosie ar fi numit mitropolit.





Din păcate, planurile acestuia întâmpină piedici din partea Patriarhiei, ai cărei reprezentanţi sunt de părere că ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionară, actuală, ci mai degrabă o ambiţie personală a conducătorului său.





Ce spune ÎPS Teodosie despre toată această situaţie? El este convins că Dumnezeu este adevărul suprem şi că îi va ajuta să pună adevărul în lumină. „Noi ne-am dorit să ne descoperim istoria, de aici de la Dobrogea, o istorie atât de obscură, pe care nu o cunoşteam. Iată, oameni pasionaţi au căutat în toate bibliotecile, în arhivele europene şi americane, în Europa, Africa, Asia, şi au descoperit vestigiile noastre risipite ale patrimoniului Scytiei Minor de odinioară, din primul mileniu, de care nu ştiam, ci aveam doar cunoștințe vagi. Descoperindu-se acest tezaur, am lansat în urmă cu doi ani, o sută de volume ale sfinţilor părinţi ai noștri şi aceste volume au adus cu adevărat o curiozitate. Am avut la bibliotecă mulţi vizitatori care au dorit să ştie ce sunt aceste volume, am fost contactaţi de oameni dornici de cunoaştere, atât din ţară, cât şi de peste hotare. Cei de la Patriarhie nu cunosc acest adevăr istoric. Nu le dau vină, dar când îl vor cunoaște, nu vor putea spune că negru-i alb, și albul e negru. Ei nu au studiat ce le-am trimis. Noi am trimis o sinteză. Miercuri, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului vor fi lansate o sută de volume, eveniment la care vor lua parte diferiţi specialiști, istorici. Ei vor prezenta reperele istoriei acestui ținut, care se compară cu cele ale Romei. De ce să ascundem istoria, pentru că aici este un ținut aparte, singurul loc care a avut rezonanțe în toată lumea creștină și în toată lumea, în general. Eu nu mă dezic de ce am spus, iar intervențiile pentru mitropolie le-am făcut la solicitarea credincioșilor, nu ca să fiu vedetă, cum au zis unii”, a declarat ÎPS Teodosie.





Întrebat dacă nu îi este teamă că va fi sancţionat de către Sfântul Sinod, ÎPS Teodosie a subliniat că numai Dumnezeu îl poate sancţiona „Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem. Voi continua cu demersurile pentru reînfiinţarea mitropoliei, pentru că trebuie să mărturisim adevărul. Mitropolia a fost o realitate şi dacă Cel de Sus va dori acest lucru, aşa va fi”, a adăugat el.



Referitor la acuzaţiile de plagiat, Înalt Preasfinţitul a precizat că nu persoana, ci calculatorul este acuzat de această situaţie. „Calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arată că nu este plagiat. Cei din comisia teologică, unde nu sunt doar ortodocși, acuză plagiatul împotriva evidenței calculatorului”, a completat Arhiepiscopul.





În acelaşi timp, Arhiepiscopul este acuzat pentru reacțiile sale publice în contextul pandemiei, pentru comunicarea deficitară cu Patriarhia, pentru refuzul de a-și plăti facturile vechi către aceasta, dar şi de plagiat, în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Se discută de calitatea tezelor de doctorat, teze plagiate, deficienţe în redactare şi multe altele.