Investitorii din turism, scoși din sărite de ministrul Turismului. "Vom fi nevoiți să dăm Guvernul în judecată"

Agenții economici de pe litoral i-au declarat război actualului ministru al Turismului. Acesta a reușit să și-i pună în cap după ce s-a împăunat că a început să dea voucherele de vacanță, deși ei le cer de ani de zile, a venit în vizită fulger la mare, chiar înainte de deschiderea sezonului estival, fără ca măcar să stea de vorbă cu ei, după care a anunțat controale severe la vară.Mai nou, ministrul Bogdan Trif s-a apucat să modifice proiectele pentru Legea Turismului și constituirea Organizațiilor pentru Managementul Destinației, dându-le putere majoritară de decizie autorităților locale. Cu alte cuvinte, primarii vor putea să facă în continuare ceea ce vor în stațiuni și să le dezvolte după cum cred ei și interesele lor, fără să țină cont de părerile și propunerile investitorilor și celor care au clădit afaceri în turism, sperând că le vor putea lăsa mai departe copiilor lor.Practic, stațiunile vor fi în continuare la cheremul primarilor, iar experiența ultimilor ani arată că mulți dintre aceștia nu sunt tocmai pricepuți la turism. Unii le-au transformat în cartiere cu blocuri și hipermarketuri la colț, alții nu le-au îngrijit deloc și au alungat investitorii, alții au dat autorizații de construcție pe plajă, pe bandă rulantă, fiecare după cum a bătut vântul. Așa am ajuns ca astăzi să ne uităm cu jind la vecinii bulgari, care fac turism de milioane de euro pe an, ne fură turiștii și noi stăm cu hotelurile închise.„Suntem foarte îngrijorați și am luat poziție pentru că o lege concepută, anul trecut, în vară care a legiferat, în sfârșit, conceptul de management integrat al unei destinații, în care mediul privat avea drept de vot și de participare de 50 la sută împreună cu autoritatea locală, pentru a putea dezvolta și promova stațiunea, vrea să fie deturnată. Am înțeles că se dorește ca primăria să aibă 51% din voturi. Acest lucru este ca și cum ai anula tot acest concept de parteneriat preluat de la nivelul UE și Organizația Mondială a Turismului. În plus, vor să modifice hotărârea de Guvern în care se spunea că cei doi parteneri în viitoarea organizație de management a destinației sunt autoritatea locală și organizațiile patronale sau federațiile, adică angajatorii, investitorii. Vor să scoată organizațiile patronale și să bage asociații, care pot să fie formate peste noapte și din doi, trei membri și care diluează și strică de fapt tot acest concept scris de noi și preluat de afară, în care partener e mediul privat, agentul economic din turism, cu tot ce înseamnă, hoteluri, restaurante, baruri, agrement. Nu o să lăsăm să se întâmple asta!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anca Nedea Pavel, reprezentantul Organizației Patronale Constanța - Mamaia.Se retrag investitoriiLa rândul său, Nicolae Bucovală a anunțat că aceste modificări sunt de neacceptat și că nu este normal ca reprezentanții Ministerului Turismului să stea de vorbă numai cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) și nu și cu investitorii.„Ce treabă are ANAT-ul la Ministerul Turismului, ei sunt generatori de outgoing, ei duc românii în străinătate, noi îi aducem pe străini la noi. Dacă Legea turismului în forma analizată, judecată și muncită de toți timp de un an de zile, dacă Legea OMD și normele de aplicare nu ies în forma în care s-a lucrat un an de zile la ea, noi ne retragem sprijinul, ne retragem din orice organizație, ne vedem de treaba noastră, n-au decât să facă treabă cu sindicatele, dar nu uitați că banii vin de la patroni”, a precizat și Nicolae Bucovală, primvicepreședintele Organizației Patronale Constanța - Mamaia.Nici Mohammad Murad, președintele organizației, nu se arată îngăduitor și solicită ca investitorii să fie luați în seamă.„Atât cerem, ca, după 27 de ani să ne dați și nouă rolul, dacă plătim acești bani de promovare, să decidem egal. Dacă nu rămâne așa cum s-a discutat inițial, forma pe care am gândit-o încă de anul trecut, vom fi nevoiți să dăm Guvernul în judecată. Nu ne vom mai plăti taxele, indiferent de consecințe. Să ne închidă hotelurile! Acum văd că Guvernul a devenit prieten cu sindicatele. Ceea ce încearcă să se facă este o răsplată pentru primari de la Ministerul Turismului, să facă ei ce vor și cum vor cu banii”, mai spune patronul de la Phoenicia.„Am distrus tot ce s-a construit în perioada comunistă!“Părerea unanimă a acestora este că politicul a făcut un rău iremediabil turismului din întreaga țară.„E păcat că sunt atât de mulți care nu înțeleg și încearcă să facă rău acestui demers legislativ. Este chiar atât de greu de înțeles că singura șansă pentru a da o dezvoltare corectă destinațiilor turistice, stațiunilor, este să îi antrenezi în acest demers pe cei care plătesc impozite și taxe, care angajează oameni și care, mai ales, investesc bani în aceste stațiuni, sperând să le lase viitoarelor generații, deci care au perspectivă de zeci de ani cel puțin înainte. Mediul politic, căci asta înseamnă autoritate locală, nu o să poată niciodată să asigure coerență, să vadă dincolo de mandatul de câțiva ani. Și, chiar dacă văd, nu le asigură nimeni acea poziție, pleacă un primar, pleacă un consilier, vin alții, fiecare cu interesele lor. Toți trebuie să răspundă mai sus, la centru, cu interese, dă-mi autorizația aceea, fă-mi hotelul acela, distruge aia. Acesta este motivul pentru care am ajuns după 27 de ani să spunem, din păcate, că regretăm ceea ce s-a construit în perioada comunismului și am distrus totul. Cred că ceva mai trist nu există!”