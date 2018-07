Investiţii de sute de milioane de euro în sistemele de apă şi canalizare din judeţul Constanţa

Investiții de sute de milioane de euro în sistemele de apă și canalizare din județul Constanța

Peste 337 de milioane de euro au intrat, în ultimii ani, în rețelele de utilități ale județului Constanța. Este vorba despre investiții din bani europeni, făcute de SC RAJA SA, pentru a înlocui sistemele vechiși subdimensionate și a asigura servicii de calitate tuturor locuitorilor județului.Conducerea companiei constănțene de apă a predat, ieri, în proprietate primăriilor din întreg județul sute de kilometri de rețele edilitare de apă și canalizare reabilitate în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu. Bunurile vor fi gestionate de-acum încolo de fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.„Este o zi deosebită pentru județul Constanța. Suntem într-un moment de bilanț pozitiv, la finalizarea Programului Operațional Sectorial de Mediu. A fost o muncă de echipă, valoarea totală a investițiilor ridicându-se la 1.451.363.622 de lei, adică aproximativ 337 de milioane de euro, al cincilea proiect ca mărime din România, din punct de vedere al absorbției fondurilor europene. Sunt bani care ne asigură cea mai bună apă de băut. De asemenea, datorită stațiilor de epurare realizate cu acești bani, apa care este deversată în Marea Neagră și în Canalul Dunăre Marea Neagră este la fel de curată precum apa de la robinet”, a declarat directorul general al SC RAJA SA, Felix Stroe.Kilometri întregi de rețeleCel mai mare proiect realizat a fost cel de reabilitare și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița. Valoarea totală a acestuia a fost de aproape 240 milioane de euro și s-a întins pe o perioadă de cinci ani.Investițiile din proiect au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și trei din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți - Târg). În total, au fost realizate 11 stații de epurare noi și reabilitate prevăzute în etapa terțiară, 47 de stații de pompare ape uzate noi și reabilitate, patru rezervoare noi de înmagazinare a apei, o stație de clorare, o stație de tratare a apei potabile, 33 de puțuri noi și reabilitate, 266 km extindere și reabilitare rețea de distribuție apă potabilă, 426 km extindere și reabilitare rețea canalizare.Un alt proiect foarte important finalizat se referă la executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița. RAJA a obținut 46 de milioane de lei pentru realizarea acestor branșamente, în 15 localități din județul Constanța, precum Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, dând posibilitatea populației să beneficieze de condiții civilizate de trai, cu sistem performant de canalizare.Cel de-al treilea mare proiect a avut în vedere realizarea canalizării menajere în comuna Valu lui Traian, prin care a fost executată o rețea prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km, dar și racordarea la sistem a peste 2.100 de gospodării.În ce privește infrastructura de apă, cu o investiție de peste 221 de milioane de lei, au fost extinse și reabilitate 4,47 km de conducte de apă potabilă, au fost reabilitate sau realizate 19 puțuri, trei rezervoare de înmagazinare, reabilitate și realizate patru stații de pompare. În plus, au fost construite două stații noi de tratare a apei și o stație de epurare.Cel de-al cincilea proiect extrem de important realizat prin POSM, cu bani europeni, a fost reabilitarea stației de epurare ape uzate de la Eforie Sud. Implementarea proiectului în valoare de 139 de milioane de lei a asigurat în principal creșterea calității apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.După terminarea lucrărilor în aceste cinci proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar a crescut de la 93,1% la 97,7%. În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.„Dezvoltarea are prețul ei!“„Dacă nu am fi făcut aceste investiții, la care RAJA are o cofinanțare de 56 de milioane de euro, sistemul de apă potabilă din întreg județul ar fi avut numeroase probleme și foarte multe întreruperi. Serviciile de apă și de canalizare ar fi fost de o calitate foarte slabă. Dezvoltarea aceasta are însă și costuri. Însă, prețul de 4,5 lei pe metrul cub de apă nu este un preț mare. Conform statisticilor din Europa, un cetățean consumă 3,93 metri cubi de apă într-o lună de zile. Practic, cu prețul unui pachet de țigări, el are asigurată apa necesară, de o calitate superioară, extrasă de la mare adâncime. Atât ajunge apa urcată la etajul zece pentru un cetățean, pe lună, prețul unui pachet de țigări. La fel și serviciul de epurare costă. Acesta nu produce venituri pentru operatorii de apă și este o parte a serviciului de canalizare”, a precizat directorul general al RAJA.