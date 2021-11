Investiții de 5 milioane de euro în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase intră în reabilitare. Investiţiile în modernizare se ridică la cinci milioane de euro.Primăria Constanța a semnat contractul de finanțare cu nr. 7220 aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța”. „Proiectul are o valoare totală de 25.051.754,69 lei. Contribuția financiară a Uniunii Europene este de 14.348.952,69 lei, respectiv 85% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 2.194.545,70 lei sunt alocați din bugetul de stat, respectiv 13 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 337.622,42 lei reprezintă contribuția Unității Administrativ – Teritoriale Constanța, respectiv 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar 8.170.633,88 lei reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului”, explică primarul Vergil Chiţac.Investiţia se va realiza asupra Corpului C1, respectiv asupra clădirii în care funcţionează în prezent Spitalul Municipal. Clădirea a fost edificată în anul 1938, are cinci niveluri, S+P+2E+M, o arie construită la sol de 1.373 mp şi o arie construită desfăşurată de 5.418 mp. Suprafaţa utilă totală a construcţiei este de 4.092,68 mp, fiind identică cu aria utilă încălzită. Lucrările au ca scop creşterea eficienţei energetice prin realizarea unei hidroizolaţii corespunzătoare pe perimetrul fundaţiei; înlocuirea instalaţiilor sanitare şi termice; izolarea termică a pereţilor exteriori cu vată minerală bazaltică de exterior, bordarea golurilor tâmplăriei cu vată minerală bazaltică de exterior; izolarea termică a soclului; izolarea termică a pardoselii; termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; schimbarea tâmplăriei exterioare existente din PVC şi lemn cu tâmplărie performantă energetic din aluminiu cu geam termoizolant dublu. Vor fi montate pompe de căldură de tip aer-apă şi vor fi integrate în sistemul existent de încălzire, va fi montată o instalaţie de panouri solare, vor fi înlocuite corpurile de iluminat cu corpuri de tip LED. În plus, va fi montat un sistem de panouri fotovoltaice, un sistem de ventilare locală a spaţiilor cu recuperatoare de căldură şi va fi realizată o instalaţie de climatizare.Proiectul include montarea de instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, dar şi a unui paratrăsnet cu rază de acţiune de 100 metri. Mai mult decât atât, lucrările vizează şi amenajări şi finisaje moderne. Uşile de acces în spital vor fi înlocuite cu unele cu sistem de închidere automată, va fi refăcută rampa de acces pentru persoanele cu dizabilităţi şi va fi refăcut trotuarul din jurul clădirii.