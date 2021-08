Investiții cu fonduri europene la Murfatlar, Poarta Albă și Castelu

În cursul zilei de astăzi, 30 august, la sediul RAJA a avut loc semnarea celui de-al 43-lea contract de lucrări (dintr-un total de 50, plus patru contracte de servicii) prevăzut în Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanţa, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM). Contractul de lucrări CL 20: Reţele apă Poarta Albă, Murfatlar. Reţele apă şi canalizare Castelu. Aducţiune Castelu are o valoare totală de peste 36 milioane de lei şi un termen de execuţie de 20 de luni.La semnarea acestuia au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, precum şi directorul general al RAJA SA, Aurel Presură.Apa este elementul esenţial al vieţii, iar accesul la apă curată şi la servicii de preluare şi tratare a apei uzate este fundamental pentru cetăţeni. De aceea, susţin reprezentanţii regiei, RAJA a făcut în timp eforturi considerabile pentru a asigura calitatea apei furnizate şi pentru a îmbunătăţi şi dezvolta infrastructura de apă şi apă uzată în întreaga arie de operare, ţinând cont de provocările expansiunii masei demografice şi economice.Cu această ocazie, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu a ţinut să accentueze necesitatea asigurării serviciilor de apă-canal în toate localităţile din judeţ: „Ne-am asumat acest proiect împreună cu RAJA şi îl sprijinim, astfel încât toate localităţile să beneficieze de utilităţi precum apă şi canalizare, servicii atât de necesare dezvoltării urbane şi rurale în judeţul Constanţa”.La finalul lucrărilor prevăzute în contract, locuitorii din oraşul Murfatlar vor beneficia de circa trei kilometri de conducte de apă reabilitate şi de extinderea reţelei de distribuţie a apei pe o lungime de aproximativ un kilometru, dar şi de cinci noi cămine de monitorizare a presiunii. Precizăm că în localitatea Castelu conducta de aducţiune se va extinde cu peste 1,5 km, reţeaua de distribuţie apă potabilă va fi reabilitată pe o lungime de 1,5 km şi se vor realiza două cămine de reglare debit şi monitorizare presiune. Totodată, la nivelul infrastructurii aferente sistemului de apă uzată, investiţiile vor consta în extinderea reţelei de canalizare menajeră cu 12,5 km, realizarea a cinci noi staţii de pompare apă uzată şi o conductă nouă de refulare de aproape opt kilometri. Apoi, la Poarta Albă, zece kilometri din reţeaua de distribuţie apă potabilă va fi reabilitată şi se vor realiza cinci cămine de debitmetru şi traductori de presiune. Investiţiile vizează creşterea calităţii vieţii consumatorilor, a eficienţei sistemelor de distribuţie apă potabilă şi de colectare/tratare a apelor uzate, protecţia mediului şi a resurselor naturale, cu respectarea conceptului de dezvoltare durabilă.Directorul general al RAJA SA, Aurel Presură a ridicat o problemă majoră cu care se confruntă toţi marii investitori şi care ar putea crea probleme în finalizarea cu succes a contractelor aflate în derulare. „La nivelul Proiectului Regional, după un an de la lansare, avem un progres fizic de 25%; prin urmare putem spune că suntem în grafic, ţinând cont că perioada de execuţie este de patru ani. Problema cea mai mare cu care ne confruntăm este, însă, creşterea costurilor pentru materialele de construcţii. De aceea, avem nevoie de sprijinul guvernului pentru ajustarea acestor tarife, astfel încât să evităm anumite blocaje şi să ducem la îndeplinire cu succes proiectul”, a precizat el.