Investigaţii cardiologice gratuite pentru constănţenii fără posibilităţi financiare

Despre ce este vorba? Până la sfârșitul anului 2023, cadrele medicale din proiect vor derula o serie de activități de promovare și susținere a stilului de viață sănătos, cât și de prevenire și tratare a afecțiunilor cardiologice în rândul populației. Practic, ei vor avea posibilitatea de a face în cabinetele lor EKG-uri, vor lua tensiunea bolnavilor, vor elibera trimiteri pentru investigaţii suplimentare etc. Potrivit dr. Simona Moroianu, coordonatorul proiectului, în județul nostru, scopul este acela de a promova incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile și de înaltă calitate, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate, în special screening-ul pentru identificarea pacienților cu risc cardiovascular.





Pe scurt, proiectul își propune ca de serviciile de screening să beneficieze 165.001 persoane din opt județe, inclusiv Constanța, dintre care minimum 50% aparțin grupurilor vulnerabile. Acești oameni vor beneficia de screening cardiovascular pentru identificarea pacienților care prezintă factori de risc crescut. Practic, acești medici de familie vor face prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii (boli cardiovasculare) ce vor fi acordate persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani. În județul Constanța este vorba, în total, de un număr de aproximativ 240 de beneficiari, persoane sărace (persoane angajate, necalificate, cu media venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie; persoane șomere, persoane inactive, persoane neasigurate, persoane beneficiare ale venitului minim garantat etc. „Ne referim la persoanele care nu se știu cu o boală cardiovasculară, nu au avut la viața lor un infarct, fibrilații etc. Acest proiect este foarte important, pentru că ponderea bolilor cardiovasculare este extrem de ridicată în România. Suntem, în continuare, pe locul I la mortalitate de infarct. Ca urmare, este important ca populația să conștientizeze că este esențial să facă măcar un control de rutină pe an, pentru că medicii le pot da sfaturi legate de tensiunea lor arterială, le pot spune dacă se află la risc de a suferi un eveniment cardiovascular în următorii ani, pentru că prin indicele de masă corporală, prin măsurarea tensiunii și prin măsurarea colesterolului, putem să ne uităm pe niște grafice care arată care este riscul să se îmbolnăvească. În concluzie, mai bine previi, decât să tratezi”, ne-a declarat medicul.





Știm cu toții cât de scumpe sunt investigațiile de specialitate, indiferent de clinica aleasă. De exemplu, o simplă consultație, un EKG, un holter EKG sau de tensiune, un eco de cord ușurează buzunarele pacienților, mai ales pe cele care sunt, oricum, goale. De ce? Pentru că o simplă vizită la medicul cardiolog costă 150 de lei, o ecografie costă, și ea, alți 150 de lei, iar un EKG pentru efort 250 de lei. În sprijinul acestor oameni vor veni, din anul 2022, acești medici de familie, care îi pot consulta pe cei care nu dispun de posibilități financiare, să își depisteze la timp eventualele afecțiuni cardiovasculare.