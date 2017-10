Invazie de libelule pe litoral

Sâmbătă, 18 Iunie 2011

Litoralul românesc este invadat de libelule. Turiștii sosiți la mare sunt nevoiți să conviețuiască astfel cu insectele, fie că vor, fie că nu vor. Partea bună este că prezența libelulelor ține țânțarii și muștele departe.Încă de la începutul verii, turiștii de pe litoral, dar și angajații teraselor de la malul mării, se confruntă zilnic cu insectele, cele mai multe fiind libelule. „De câteva zile, aproximativ o săptămână, libelulele ne-au invadat terasa și clienții ne roagă să scăpăm de ele, dar noi nu avem ce face”, a spus Paul Belu, angajat la o terasă din sta-țiunea Mamaia. Plângeri similare au și cei care petrec timp pe plajele din Năvodari și alte stațiuni turistice. „Pe mine nu mă deranjează deloc aceste insecte. Sunt drăguțe. Bine, nu mi-aș dori să-mi cadă în mân-care”, a spus Claudia Neguliciu, turistă. Din cauza acestei invazii, imaginea litoralului românesc poate fi afectată.De ce sunt atât de multe?Libelulele sunt insecte prădă-toare care mănâncă doar țânțari și muște. Nu transmit, în niciun caz, boli. Singurul pericol este acela de a fi mușcat de una, în momen-tul în care o strângi în mână.Din cauză că am avut parte de ani călduroși, ele au avut parte de hrană destulă încât să supra-viețuiască pe timpul iernii. „Toate insectele apar în număr mare dacă au condiții favorabile. Primă-vara ecluzează ouăle, așadar, dacă primăvara este una căldu-roasă, atunci dezvoltarea este accelerată”, ne mărturisește conf. univ. dr Marius Skolka, secretar științific la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Dacă primăvara este scurtă și călduroasă, ele se corelează cu temperatura și apar mai devreme, precum în cazul de față. Noaptea, ele se adăpostesc în zone luminoase, pentru că pe întuneric nu pot zbura, fapt pentru care apar de cele mai multe ori la terase. Gunoaiele, mizeria și mâncarea, din zona litoralului, ademenesc insectele. „Ele, practic, veneau să ia masa și erau și turiștii pe acolo. Ar trebui să fie mulțumiți, pentru că îi scapă de țânțari și alte insecte. Probabil, în anii trecuți, au fost eșalonate și turiștii nu au apu-cat să le observe”, ne informează Marius Skolka. Sunt ani în care apar invazii, de obicei în zone umede, cu ape, precum litoralul.Cum scăpăm de ele?Serviciul de Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare se ocupă de eliminarea tuturor insectelor pentru protejarea zonei turistice și nu numai. „Se iau măsuri referitoare la toate insectele, nu numai la libelule. Este o invazie. Nu putem opri cursul naturii. Am mai primit sesizări și am acționat. Avem echipe care se ocupă de aceste insecte”, au declarat angajații instituției. Cu toții știm, însă, că țânțarii sunt cele mai „insistente” insecte. În momentul în care numărul libelulelor va scădea, cel al pișcăturilor și al muștelor deasupra farfuriilor va crește. Deci, în ciuda faptului că sunt foarte multe și supărătoare din punct de vedere estetic, mai vrem să scăpăm de ele?Corina APOSTUGeorgiana Barbu