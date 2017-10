Inundaţii în mai multe judeţe din ţară

Inundații în mai multe județe din țară

Miercuri, 16 Mai 2012

Traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar vântul puternic a dărâmat acoperișurile caselor. În plus, au fost zone unde grindina a făcut ravagii.Un nor negru s-a abătut deasupra Capitalei și a județului Ilfov. Imediat a început să plouă torențial. Chiar și noul sediu al Bibliotecii Naționale a fost afectat de furtună.Grindina a făcut ravagii în comuna Dobroești, din județul Ilfov, iar ploaia torențială a inundat curțile oamenilor.Grindina a lovit și în orașul Pantelimon. Curțile oamenilor au fost acoperite de un strat alb. În plus, străzile au fost inundate.În județul Dâmbovița, mai multe mașini au fost avariate, după ce tabla de pe acoperișul unui bloc a fost smulsă de vânt.Și în Iași o ploaie torențială a paralizat traficul rutier. Canalizarile din zonele centrale nu au putut face față puhoiului de apă. Meteorologii spun că ploile vor continua și astăzi, în aproape toată țara.