Introducerea TESTELOR GRILĂ în subiectele pentru BAC şi Evaluare Naţională, amânată cu un an

Introducerea TESTELOR GRILĂ în subiectele pentru BAC și Evaluare Națională, amânată cu un an

UPDATE: În cadrul întâlnirii ministrului interimar al Educației, Rovana Plumb, cu reprezentanții elevilor și ai profesorilor, s-a discutat amânarea cu un an a introducerii testelor grilă la Bacalaureat și Evaluare Națională 2019.



Potrivit surselor Edupedu.ro, Federația Părinților, sindicatele și Consiliul Național al Elevilor au cerut în ședința în desfășurare la această oră la Ministerul Educației să fie amânată cu cel puțin 1 an implementarea subiectelor grilă la examene.



"Întâlnirea are ca obiect găsirea celor mai bune soluții, astfel încât noile tipuri de subiecte să ofere o evaluare obiectivă a cunoștințelor candidaților, în concordanță cu programa școlară și cu prevederile legale în vigoare. În procesul de elaborare a modelelor de subiecte pentru examenele din anul 2019 va ține cont și de opiniile rezultate în urma acestei consultări", precizează Ministerul Educației.



Ulterior, noile modele de subiecte vor fi postate pe site-ul subiecte.edu.ro.



După încheierea consultărilor organizate la sediul Ministerului Educației Naționale, Rovana Plumb va susține o declarație de presă.



Edupedu.ro a relatat săptămâna aceasta, citându-l pe președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), Marian Șuță, că Ministerul Educației a modificat structura subiectelor chiar de la examenele de anul acesta, subiectele de la BAC și Evaluarea Națională urmând să aibă "40% itemi obiectivi, adică întrebări deschise și tip grilă". Având în vedere că legislația prevede că examenele nu pot fi modificate pentru anul școlar în curs, iar schimbarea tipului de subiecte are în vedere chiar examenul de anul acesta, Marian Șuță a precizat că "structura, în principiu, nu se schimbă, ci se schimbă abordarea".



Modele de subiecte au fost postate pe site-ul Ministerul Educației, însă au fost retrase din dispoziția ministrului interimar al Educației Rovana Plumb.



Conform Edupedu.ro, inițiativa acestui tip de subiecte i-a aparținut fostului ministru al Educației, Valentin Popa, care spune că ideea i-a venit "de la modul în care se dau examenele de rezidențiat și de intrare în Institutul Național de Magistratură", scrie romaniatv.net