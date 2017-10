Întreţinerea îi va arde pe constănţeni la buzunar

Întreținerea îi va arde pe constănțeni la buzunar

Conducerile regiilor de distribuție a energiei termice din întreaga țară au participat, vineri dimineață, la o ședință Asociației Național COGEN România, ocazie cu care au pus la punct o strategie privind sistemul de termoficare din țara noastră. Printre subiectele atinse s-a numărat ce se va întâmpla cu căldura începând din această iarnă, probleme legate de prețul gigacaloriei și reorganizarea sistemului de termoficare. Toate punctele atinse au fost trecute într-un proiect ce va ajunge într-o săptămână pe masa Guvernului, pentru a sta la baza unei Ordonanțe legislative, a anunțat Liviu Grădinaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, prezent la întrunire. Reorganizarea sistemului de termoficare va presupune, după cum au subliniat toți cei prezenți la întrunire, dispariția subvenției la încălzire, după cum anunță guvernanții de câteva luni. „Subvenția a fost un mod de a ține în perfuzii un bolnav pe moarte”, a subliniat secretarul de stat. Iată cine va primi ajutor de încălzire Măsura îi va arde pe constănțeni la buzunare. Procentul de 45% din preț, cât era subvenția, se va regăsi din această iarnă în factura la căldură și apă caldă. Ceea ce înseamnă, a arătat Ilie Rachieru, directorul RADET Constanța, că în județul nostru prețul gigacaloriei va crește de la 170 la 250 de lei. Reprezentanții regiilor și secretarul de stat au ținut însă să sublinieze că prețul majorat nu se va aplica în cazul familiilor nevoiașe. Iar din punctul de vedere al responsabililor pe termoficare, nevoiașe sunt familiile care au un venit sub 2.500 de lei pe lună. „Ideea nu este ca statul să econo-misească cele 400 sau 500 de milioane de lei care erau pentru subvenții, ci banii să meargă țintit, la cetățeni. Să vă explic cum. Există un studiu al Comisiei Europene, intitulat «Sărăcia energetică pe timp de criză și liberalizare», adică exact unde suntem noi acum. Acest studiu arată că nicio familie nu va putea aloca pentru încălzirea locuinței mai mult de 8 - 12% din venitul anual. Am plecat de la acest studiu și după realizarea de analize de preț, am considerat că orice familie care are un venit lunar sub 2.500 de lei va intra în sărăcie energetică. De aceea, trebuie și va fi sprijinită”, a afirmat secretarul de stat Grădinaru. Altfel spus, propunerea regiilor este să primească în continuare un ajutor pentru încălzire familiile cu un venit mai mic decât 2.500 de lei sau persoanele singure cu un venit sub 1.000 de lei, prin Ministerul Muncii. Singurul aspect asupra căruia nu s-a ajuns la un consens este valoarea ajutorului de încălzire ce va fi acordat. Crește numărul beneficiarilor Va crește, totodată, și numărul celor care beneficiază de ajutoare de încălzire. În Constanța, numărul lor se va tripla, este de părere Ilie Rachieru, în condițiile în care plafonul va crește de la 613 la 900 de lei per persoană. O altă modificare vizează modul de acordare a ajutorului. „Ajutor de încălzire se va da, dar va merge direct către beneficiari, nu va mai trece prin RADET, cum se întâmplă acum”, au arătat reprezentanții regiilor de termoficare. Responsabilii sistemului de termoficare s-au arătat optimiști și au încercat să evidențieze beneficiile strategiei pe care au gândit-o: ajutoare acordate strict celor care au nevoie, eliminarea datoriilor către CET-uri, posibilitatea apariției pe piață a operatorilor privați. Oamenii nu sunt însă optimiști deloc, în special salariații. Pentru cei ale căror salarii variază între 1.000 și 1.500 de lei, considerați „înstăriți” de responsabilii din sistemul energetic, iernile vor fi foarte friguroase în apartamente.