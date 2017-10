Interzis minorilor! Un cuplu a făcut sex pe plaja din Vama Veche în văzul tuturor | VIDEO 18+

3

hehe

ce e in neregula cu sexul ? sau nu prea ai parte? ai facut'o vreodata in aer liber sa vezi macar cum e experienta? sau esti invidios/oasa ca a trecut timpul pe langa tine si nu ai gasit pe cineva sa o faceti in aer liber ? mai lasa tv'u si da o tura prin vama sa vezi cu ochii tai vama, nu ce iti povesteste lumea. nu'mi plac oamenii prosti, dar mi'e scarba de aia prosti si cu prejudecati.

Răspuns la: Mai e Dobiboci

Adăugat de : Sida lu` Eba, 6 iulie 2012

Aveti prea multe pretentii de la acest areal,plin cu:drogati, betivi,c-ur vet,in general toate relele!!!...Va spune ceva,campania: "Salvati Vama...