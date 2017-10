Intervenţii chirurgicale pe vasele de sânge

Premieră la Constanța

Intervenții chirurgicale pe vasele de sânge

Ieri, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au fost efectuate primele două intervenții chirurgicale. Operațiile au fost făcute de prof. dr. Mircea Pătruț, șeful Clinicii, iar pacienții sunt din București. Prima intervenție a fost efectuată unui pacient de 58 de ani cu stenoză carotidiană stângă (îngustare a arterei din zona gâtului, care ajută la vascularizarea creierului), determinată de ateroscleroză. Prof. Pătruț ne-a explicat că ateroscleroza este o boală caracterizată prin depunerea grăsimilor din sânge pe peretele arterelor. În consecință, pereții devin înguști, iar cantitatea de sânge care trebuie să ajungă la organul vascularizat este din ce în ce mai mică. Din cauză că sângele era pompat către creier în cantități mai mici, pacientul avea o serie de alte simptome - reducerea forței musculare, hemipareză pe partea dreaptă. „În cazul nostru, era vorba despre o stenoză de carotidă internă stângă, deci despre artera principală care duce sângele spre creier. Am făcut o trombendarterectomie carotidiană cu angioplastie de lărgire, adică am secționat în lung artera, am deschis-o, i-am scos partea de depuneri a arterei și am refăcut-o la dimensiunile normale, astfel încât vascularizația creierului să se efectueze în condiții normale“, a explicat prof. Pătruț. Medicii spun că, după această intervenție, pacientul va avea o viață normală. Operația a durat 30 de minute. Pacientul are leziuni și pe arterele femurale și urmează să fie operat din nou peste una-două luni. Prof. Pătruț ne-a declarat că intervenția pentru stenoză carotidiană este una destul de complicată și implică foarte frecvent riscuri și complicații. „În urma unei operații de carotidă, bolnavul poate face un accident vascular cerebral, poate să nu se miște sau să intre în comă. Se întâmplă destul de des, dar noi avem o tehnică chirurgicală deosebită și, în timpul operației, ne asigurăm că sângele ajunge la creier“, a declarat șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară. Ieri, starea postoperatorie a pacientului era bună. Tot ieri, a fost efectuată o intervenție chirurgicală unui pacient care avea leziuni pe artera din zona pelvină, afectată tot de ateroscleroză. Medicii au folosit tehnica de by-pass. Pacientului i-a fost montată, în paralel, o altă arteră artificială sintetică, care va sta alături de artera bolnavă și va asigura depozitarea sângelui. În acest mod, pacientul poate duce o viață normală. La intervențiile chirurgicale efectuate ieri au participat patru chirurgi și un anestezist. Prof. Mircea Pătruț a renunțat la activitatea medicală de la Spitalul Militar București pentru a veni la Spitalul Județean Constanța. Este unul dintre puținii chirurgi cardiovasculari din țară, o somitate în domeniu. A efectuat peste 20.000 de intervenții chirurgicale, atât în țară, cât și în străinătate, mai ales în Germania și Austria.