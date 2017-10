Interes scăzut pentru Bursa locurilor de muncă. SNC a oferit cele mai multe joburi

Cele mai multe joburi au fost oferite de Șantierul Naval Constanța, care a selectat în vederea angajării mai multe persoane, pentru funcțiile de lăcătuș construcții metalice și navale, tubulator naval, electrician nave, strungar sau inginer nave.Ceilalți agenți economici participanți la eveniment le-au propus celor aflați în căutarea unui loc de muncă posturi de dulgheri, zidari, șoferi, cofetari-patiseri, recepționeri, economiști, casieri, agenți de publicitate, paznici etc.Ca noutate, comparativ cu 2015, unele companii s-au arătat dispuse să le dea tinerilor și nu numai, salarii un pic mai mari, dar nu extraordinare. Cert este că, dacă în anii trecuți șomerii se călcau în picioare să ia parte la bursă, acum nu s-au arătat prea interesați. Mai mult decât atât, unii chiar au plecat dezamăgiți.„Mă așteptam ca cei care s-au prezentat la acest eveniment să vină cu o paletă mai mare de locuri de muncă pentru cei care și-au tocit coatele pe băncile facultăților. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat”, ne-a declarat Elena Surugiu, o tânără în vârstă de 25 de ani. „Nici eu nu pot spune că sunt prea mulțumită de ceea ce am găsit. Majoritatea joburilor pentru care am optat nu m-au încântat”, a precizat o altă absolventă.Cu toate acestea, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Gheorghe Bușu, a declarat că oferta locurilor de muncă a fost cea mai mare din ultimii ani.Agenții economici au fost solicitați de foarte multe persoane în vârstă, aflate în prag de pensionare sau chiar trecute de vârsta de 65 de ani. Unii dintre ei erau interesați să lucreze ca agenți de pază, deși abia se țineau pe picioare. Din nefericire, sărăcia i-a împins să recurgă la această soluție, întrucât pensiile nu le ajung să trăiască de pe o zi pe alta și să-și achite și datoriile către stat.„Dacă nu eram plin de datorii, nu veneam aici, dar m-am gândit că dacă reușesc să mă angajez pe undeva, mai scap de coșmarul în care mă aflu”, a precizat un bătrânel. Un altul a luat la rând mai mulți angajatori, în speranța că își va găsi un loc de muncă temporar, mai exact, el vroia să lucreze numai o lună, că are socotelile lui și este suficient să se reîntoarcă în câmpul muncii chiar și pe o perioadă atât de scurtă de timp.