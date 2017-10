Întâlnirile online – o binecuvântare sau un blestem?

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de apariția Internetului, oamenii obișnuiau să se întâlnească prin intermediul familiei, prietenilor, școlii, muncii sau în cadrul întâlnirilor și evenimentelor publice. Asta se întâmplă acum din ce în ce mai rar, datorită fenomenului de online dating, care prinde tot mai mare avânt.În opinia psihologului Andra Tănăsescu, dezvoltarea rețelelor de socializare online a devenit atât o binecuvântare, cât și un blestem pentru mulți dintre tinerii sau persoanele mai în vârstă care doresc să-și găsească jumătatea. “Trăim într-o epocă a vitezei în care totul a devenit fast-food: de la mâncare, citit, socializat, condus, sex sau chiar iubire. Totul se petrece pe fugă și am uitat să ne bucurăm de fiecare acțiune în parte, am uitat să privim acțiunile pe toate părțile pentru a putea lua o decizie rațională. Pe de o parte, serviciile de întâlnire online reprezintă o binecuvântare mai ales pentru persoanele mai timide, care au nevoie de un timp de acomodare cu cealaltă persoană, ca mai apoi întreaga socializare să avanseze la stadiul de relație reală. De cealaltă parte, statisticile au demonstrat că majoritatea persoanelor care au apelat la serviciile de întâlnire online, au rămas dezamăgiți de experiența pe care au trăit-o atunci când au stabilit o întâlnire reală. Mulți au motivat cu faptul că, în mediul online, oamenii adoptă un comportament ideal, iar când ajung față în față, comportamentul lor diferă uneori radical”, explică psihologul Andra Tănăsescu.Categoriile de persoane pe site-urile de online datingSpecialistul în relații de cuplu consideră, pe aceste website-uri, în funcție de anumite matrice conversaționale, se pot distinge foarte ușor câteva categorii de persoane sau, mai degrabă, câteva categorii de intenții, astfel:1. Persoanele retrase, timide. Această categorie este formată din persoane care, în fața calculatorului, sunt foarte dezinvolte, stabilesc foarte rapid teme de discuții, se simt confortabili în conversațiile online, însă, odată ajunși la o întâlnire reală, întâmpină mari probleme de comunicare. Într-un final, se vor axa doar pe discuții online și vor refuza întâlnirile față în față, preferând să converseze cu persoane care se află în altă zona geografică.2. Aventurierii online. “Persoanele care caută să obțină sex ușor, vor să experimenteze cât mai mult, fără să fie nevoiți să se implice emoțională, sunt poate cel mai ușor de depistat. Încă de la primele schimburi de cuvinte, vor trece direct la subiectul dorit de ei și vor face propuneri directe, sperând ca din 10 persoane abordate, măcar una să rezoneze cu intențiile lor. Aceste persoane sunt fie cei care pur și simplu nu doresc o relație, fie persoane care au fost rănite și cărora, din frica de a fi răniți din nou, le vine mai ușor să aibă relații de scurtă durată, fără implicare emoțională, bazate doar pe satisfacerea nevoilor fizice, de sex. Una dintre problemele care apare în cazul online dating-ului este aceea a celor care își doresc o relație serioasă și se confruntă cu persoane care caută doar o aventură de o noapte. Semnalele din fericire sunt destul de evidente, însă puțini sunt cei care trec dincolo de dorința lor intensă de conexiune reală și observă aceste semnale. Sunt extrem de multe persoane care încep conversațiile cu aluzii sexuale și cu glumițe pe această temă. Este firesc pe de-o parte ca sexul să apară printre primele subiecte abordate. O relație începe de la atracție, primul contact determină dacă există sau nu atracție, iar o relație fără conexiune sexuală nu poate funcționa bine pe termen lung”, afirmă psihologul Andra Tănăsescu.3. Precauții. “Am întâlnit persoane care chiar tratează întreaga idee de online dating ca pe o analiză de piață. Fac statistici, calculează procente, rate de conversie și aproape că întocmesc rapoarte lunare pentru a determina care sunt șansele ca următoarea persoană să fie cea „potrivită”, care le este rata de succes etc. În situația aceasta, deja se depășește cu mult limita între dorința de a găsi ceva autentic și robotizarea efectivă a oricărei abordări și creare a unei conexiuni”, explică psihologul Andra Tănăsescu.Sfaturile specialistului pentru persoanele care apelează la serviciile de online dating:Dacă am decis totuși să apelăm la ajutorul site-urilor online de întâlniri, specialistul ne recomandă să fim foarte atenți la câteva aspecte, pentru a nu cădea în capcanele întinse de oameni care nu caută o relație serioasă, ci vor doar să se distreze.1. Bună cunoaștere și conștientizare de sine. “Înainte de a pătrunde în lumea acestor rețele online, e recomandat să ne punem următoarele întrebări: Care îmi sunt nevoile, dorințele reale, ce tip de relație îmi doresc, cu ce tip de persoană vreau să îmi petrec timpul?, Cum ar arăta această persoană, cum ar vorbi, cum s-ar comporta, cum vreau să mă simt cu persoana respectivă? Este foarte important să luăm în calcul toate aceste elemente - de la aspectul fizic, la comportament, mod de gândire, până la modurile în care vrei să te simți în prezența ei/lui”, declară psihologul Andra Tănăsescu.2. Atenție sporită la ce spun ceilalți! “Atunci când cunoaștem o persoană în mediul virtual, îi putem cunoaște intențiile reale dacă suntem atenți la subiectele pe care le abordează cel mai frecvent. Se duce mult către ideea de relație și conexiune reală? Multe dintre discuții sunt profunde sau superficiale? Toate sau majoritatea discuțiilor par mai degrabă tentative de a ajunge la sex, superficiale, fără dorința de implicare? Este foarte important să urmărim toate indiciile pe care le oferă persoana cu care vorbim și să luăm o decizie rapidă, astfel încât discuția să nu escaldeze în direcții nedorite de noi”, afirmă psihologul Andra Tănăsescu.3. Stabilește-ți foarte clar intențiile și comunică-le și celeilalte persoane! “Nu e rău să ne dorim doar o aventură online, la fel cum nu e rău să ne dorim o relație serioasă cu o persoană pe care am cunoscut-o în mediul online, însă e bine să ne stabilim de la început ce ne dorim cu adevărat: o aventură sau o relație serioasă? La fel cum nu ne dorim să fim păcăliți de alte persoane, la fel și noi trebuie să fim sinceri și transparenți cu privire la intențiile noastre. Dacă vrem doar o aventură, cu singuranță există persoane care au aceleași intenții, iar sinceritatea ne va scuti de timp pierdut și dezamăgiri”, este de părere specialistul în relații de cuplu.4. Atunci când facem o alegere, să ne asumăm decizia luată! “Deschid discuția, aleg, se întâlnesc și își asumă această alegere. Acesta este cursul firesc! În realitate, sunt persoane care, din cauza nesiguranței, a curiozității, a lipsei de claritate în ceea ce își doresc, ajung să se vadă cu mai multe persoane în paralel și se împart între potențialii parteneri. În această situație, intervine confuzia, indecizia, energia se dispersează și riscul cel mai mare este ca persoana care face asta să ajungă să fie epuizată, să nu mai știe ce să aleagă și să se piardă complet în jocul acesta”, conchide psihologul Andra Tănăsescu.