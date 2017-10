INSULE ARTIFICIALE ŞI PARCĂRI SUPRAETAJATE? Cum va arăta staţiunea MAMAIA după aprobarea noului PUZ

5

Apeducte ? Apeducte vreau

Mazare si clica lui si-au tras un PUZ pe masura. Draga Arici Pogonici,o investitie se motiveaza in primul rand cu capul,nu cu PUZ-ul.Eu am crezut ca s-a terminat campania electorala.Fie ca-ti cumperi o trotineta,fie ca iti "tragi" o insula pe mare,prima intrebare care iti vine in minte este daca merita sa bagi mana in buzunar.Asta in cazul cand sunt banii tai.Cand sunt bani negri sau cand sunt banii statului,eu cred ca merita pentru gloria pesedeului. Nu trebuie sa faci o facultate ca ca sa-ti pui urmatoarele intrebari cand faci o investitie:1-cati bani cheltuiesc,2-cand se amortizeaza investitia,3-cand intru pe profit si ce profit am.Mazare nu gandeste asa pentru ca nu sunt banii lui.Primarul are o justificare economica ? A facut un studiu economiic ? Kakaia tehnika ? Balsoi circ !